Kamala Harris, la prima donna afroamericana candidata alla vicepresidenza americana

Il suo nome, ne siamo certe, non sarà per voi nuovo perché è già nella storia. Stiamo parlando di Kamala Harris, la prima donna afro-indiana candidata alla vicepresidenza degli Stati Uniti. Di lei sappiamo che è sposata, felicemente, con un avvocato e che ha un rapporto molto speciale con sua sorella. Ma quello che più ci piace, della carismatica politica statunitense, è il riflesso dell'evoluzione della società americana che lei stessa incarna. E c'è già chi la descrive come la versione femminile di Barack Obama