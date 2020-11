Gael García Bernal è l’attore che ci ha conquistate: ecco perché

L'attore messicano Gael García Bernal è riuscito con il tempo, con delicatezza e discrezione, a entrare nel cuore di tutte noi. E non lo ha fatto solo per il bell'aspetto che lo caratterizza, che certo è sempre un bel vedere, ma soprattutto per la sua autenticità, la stessa che mette nei personaggi che interpreta. Perché se è vero che nel mondo dello spettacolo le celebrità non sono mai come appaiono, lui è l'eccezione che conferma la regola.