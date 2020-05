Costanza ti stimo, tu che hai trasformato Bobo Vieri in un super papà

editato in: da

C’era una volta un uomo, famoso e di successo. Lui era un calciatore, uno dei più bravi, uno dei più forti. Ma sembrava non trovare mai un punto fermo, la tranquillità, cambiava squadre, città e donne. Nel mondo del pallone lo chiamavano “lo zingaro del calcio”, ma anche al suo cuore non interessava trovare pace (le sue fidanzate lo definivano un farfallone). Tutto questo finché, un giorno, sei arrivata tu.

Cara Costanza, tu hai la bacchetta magica. Perché hai fatto un miracolo, e hai trasformato quello che era considerato un donnaiolo incallito nel tuo compagno per la vita, nonché il padre delle tue bellissime figlie.

Lo, sai, la vostra sembra una storia da film. Quelle in cui la ragazza della porta accanto (o quasi, consentici la licenza poetica) stravolge la vita di un convinto dongiovanni e lo trasforma nel compagno ideale. E se lo fai nella vita reale, dimmi che non è magia questa!

Cara Costanza, grazie per aver dato speranza a noi che non vogliamo smettere di credere che possiamo cambiare gli uomini. Perché a modo tuo, ci hai insegnato che il principe azzurro esiste solo se trova la sua principessa. Così dalla vostra favola d’amore sono nate due splendide bambine, Stella e Isabel. Alle quali un giorno racconterai di quando vi siete conosciuti 12 anni fa, di quando i vostri sguardi si sono incrociati per sbaglio e di come vi sono rimasti impressi. Ma la vita a quei tempi aveva scelto altri percorsi per voi, entrambi impegnati in altre relazioni.

Il destino però, ci ha messo lo zampino, perché quando due anime sono destinate ad incontrarsi, nulla e nessuno può opporsi. Ecco quindi che vi siete rivisti e lì, avete capito che era quello il momento giusto per iniziare la vostra favola d’amore. E lo avete fatto.

Noi oggi guardiamo quell’ex latin lover con occhi diversi. Con simpatia e tenerezza, davanti a quelle esternazioni di papà follemente innamorato delle sue bimbe. E con ammirazione nei tuoi confronti, quando lo vediamo pulire casa da cima a fondo. Massimo rispetto, Costy.



Costanza Caracciolo e Bobo Vieri – Fonte Getty Images