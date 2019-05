Scegli uno di questi piatti e scopri quale star è la tua anima gemella

editato in: da

Scegli uno dei cinque piatti in foto e scopri con quale star dovresti uscire a cena

A tutti piace mangiare, anche alle star di Hollywood: scegli uno dei cinque piatti in foto, e scopri con quale celebrità dovresti uscire a cena.

Nonostante il fisico scolpito anche i divi adorano trascorrere piacevoli ore davanti ad una bella tavola imbandita, salvo poi smaltire le calorie in palestra. Che si tratti di dolci, pasta o carne, le star di Hollywood non si tirano indietro davanti al loro piatto preferito: vuoi capire quale celebrità condivide i tuoi stessi gusti in fatto di cibo? Scegli uno dei piatti in foto, e scopri con quale star trascorreresti una bellissima serata a cena fuori.

Se hai scelto la foto uno, pancakes

Più che a cena dovresti concederti una colazione in compagnia di Justin Timberlake. L’ex NSYNC adora soprattutto quelli ai mirtilli, e a quanto pare è anche molto bravo a prepararli a casa.

Se hai scelto la foto due, pollo con riso

Dwayne Johnson ti porterebbe volentieri a cena in uno dei suoi ristoranti preferiti. The Rock va matto per il pollo, anche perché la sua dieta gli impone di consumarne grandi quantità. Siamo certi che qualora tu non riuscissi a terminare la tua porzione lui non ci penserebbe su due volte a concedersi un bis.

Se hai scelto la foto tre, tacos

Una cena in un ristorante messicano in compagnia di Brad Pitt. L’attore ha spiegato che per lui quelli di carne sono una vera e propria droga, e ne mangerebbe addirittura tutti i giorni. Con risulati disastrosi per la sua linea.

Se hai scelto la foto quattro, sushi

A Patrick Dempsey piace mangiare sano, e un appuntamento con lui non potrebbe che finire nel miglior sushi bar della città. Se anche tu sei un’appassionata di pesce crudo avete un elemento in comune, e le grandi storie d’amore passano sempre dalla cucina.

Se hai scelto la foto cinque, spaghetti

Robert Pattinson ti porterebbe senz’altro a cena in un ristorante italiano. L’interprete di “Twilight” ama gli spaghetti con polpettine di manzo, che mangia spesso anche tra una pausa e l’altra sul set. Se sei brava a cucinarli potresti seriamente fargli perdere la testa.