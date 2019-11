Ricetta veloce con la zucca

editato in: da

Ottobre è da sempre il mese della zucca: ricca di vitamina A, vitamina C, beta-carotene e minerali (come potassio, calcio e fosforo) contiene pochi zuccheri e piace a tutti, anche ai bambini. Oggi voglio condividere con te una ricetta facile, veloce ed economica con la zucca.

Se non sei una cuoca provetta, non preoccuparti: nemmeno io lo sono! Ma questa ricetta è così facile che non potrai sbagliare.

Quello che voglio condividere con te è un contorno molto semplice, a base di zucca, cavolo verde e, se ti piacciono, patate. Un contorno facilissimo che puoi realizzare con meno di 3€ di ingredienti e che basterà per almeno 4 persone.

Procurati al supermercato mezza zucca (le vendono già tagliate a 1,50€ circa), un cavolo verde e 3 patate grosse.

Taglia la zucca a strisce alte circa 2 centimetri, avendo cura di rimuovere la scorza, ossia la buccia della zucca.

Taglia a cubetti piccoli le patate (che necessitano di un tempo di cottura più lungo) e riduci a rametti piccoli il cavolo verde dopo averlo lavato con cura.

Metti tutto in una teglia e spennella le verdure a cubetti che avrai ottenuto con un pò di olio e sale: dovrai soltanto infornare il tutto a 150° per circa 20 minuti.

Questo contorno di verdure a base di zucca può essere plasmato a piacimento: per esempio, se preferisci, al posto delle patate puoi aggiungere delle carote tagliate a strisce grosse. Il costo per la sua preparazione è davvero piccolo e l’impegno è minimo.

Con pochi spiccioli avrai preparato un ottimo contorno di stagione ricco di vitamine che piacerà anche ai tuoi bambini! Scopri anche altre ricette economiche a meno di 3€.