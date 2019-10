Non dovresti mai rimettere i gusci d’uovo nel cartone, ecco perché

editato in: da

A proposito di abitudini errate in cucina, c’è quella di rimettere i gusci delle uova rotte nel loro cartone, insieme a quelle ancora integra. Si tratta di unaper la salute, quest’azione infatti può dare vita alla cosiddetta, uno dei pericoli più grandi da evitare in cucina.

Secondo Egg Safety Center, non dovremmo mai conservare le uova che utilizziamo in cucina insieme ai gusci rotti. Questo potrebbe aumentare notevolmente il rischio di trasferire il batterio sull’alimento non contaminato.

In generale non è mai una buona idea utilizzare dei cartoni per conservare le uova. Essendo infatti i contenitori non lavabili, diventano l’habitat perfetto per gli agenti patogeni, causa scatenante di molte malattie.

Se le uova si rompono è davvero il caso di buttarle, conservarle potrebbe essere rischioso. Il guscio rotto inoltre va gettato seguendo le regole della raccolta differenziata.

A voi quindi il compito di gettare i cartoni portauova da una parte e i gusci dall’altra. Solo così potrete tutelare la vostra salute e quella di chi siederà al vostro tavolo a mangiare il pasto preparato.

Tra le altre pratiche scorrette in cucina, che sono diventate ormai un’abitudine c’è quella di lavare il pollo sotto l’acqua corrente. In questo modo aumentate di fra lunga il rischio di diffondere sull’alimento i batteri presenti.

Un’altra cosa da evitare, è quella di mangiare l’impasto crudo dei biscotti preparati con le uova.

Nonostante abbiate utilizzato per il vostro impasto uova freschissime, il consumo di queste crude può nuocere in maniera importante sulla salute, quindi è sempre opportuno fare attenzione.

Per quanto riguarda la conservazione delle uova integre invece, il consiglio è quello di conservarle nella confezione in cui sono state acquistate. Questo vi consentirà anche di proteggere il guscio dagli odori presenti in frigo.

Sarebbe meglio tenerle in un ripiano intermedio del frigorifero a una temperatura di 0-4° C. Una buona refrigerazione influisce sulla qualità e il valore gastronomico delle uova, oltre ad evitare contaminazioni batteriche che di solito avviene tra i 4°.e i 60°.

Con queste poche e piccole accortezze riuscirete a portare sulla vostra tavola piatti sempre freschi e sicuri.