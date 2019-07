I cibi più pericolosi per la salute: la black list della Coldiretti

Coldiretti ha presentato il dossier dei cibi più pericolosi per la salute e che sono importati anche in Italia, stilando una black list che comprende tra gli altri il pesce spagnolo, gli integratori statunitensi, la carne di pollo polacca. Sono 2.925 gli allarmi scattati nella Unione europea. Bandiera nera è la Turchia con 276 prodotti a rischio, ossia non conformi, seguono Cina (256), India (194), Stati Uniti (176) e Spagna (171). Nel 2016 l'Italia ha esportato 167 milioni di chili di pesce dalla Spagna, quasi 2 milioni i chili di pistacchi, 3 milioni di fichi secchi e 25,6 milioni di chili di nocciole dalla Turchia: tutti alimenti che rientrano nella classifica dei cibi a rischio per il nostro benessere. Il dato positivo, sottolineato da Coldiretti, è che l'agricoltura italiana è al primo posto nella sicurezza mondiale alimentare con il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari. Nel nostro Paese l'uso degli OGM è vietato e il numero delle aziende biologiche è elevato