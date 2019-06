Le ricette di soufflé: dal formaggio al cioccolato

Ingredienti. 1 cucchiaio di foglioline di timo fresco, 50 gr di prosciutto cotto tritato grossolanamente, 60 gr di burro, 50 gr di farina bianca, 250 ml di latte, 4 uova, 100 gr di formaggio grattugiato, sale e pepe.

Preparazione. Sciogliere il burro in una casseruola a fuoco moderato. Aggiungere la farina, sbattere energicamente, unire il latte lavorando con le fruste elettriche fino a ottenere una besciamella densa. Togliere dal fuoco e lasciare riposare. Aggiungere uno alla volta i tuorli, il formaggio grattugiato, il timo fresco e il prosciutto, sale e pepe. Far raffreddare e unire i bianchi montati aneve ben ferma. Imburrare gli stampini e cospargere con pangrattato. Scaldare il forno a 180°, versare il composto e cuocere a forno chiuso per mezz'ora circa.