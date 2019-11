Ricette coi legumi

Ceci, fagioli e orzo Ingredienti. 150 gr di orzo perlato, una lattina di ceci e una di borlotti, brodo vegetale, scalogno, peperoncino, timo, olio extravergine, sale

Preparazione. Fare ammollare l'orzo almeno un paio d'ore, scolarlo e sciacquarlo. Tritare lo scalogno mondato e farlo appassire nella pentola a pressione con un filo d'olio. Unire il peperoncino tritato, l'orzo, i fagioli e i ceci sgocciolati. Amalgamare e coprire con il brodo (il liquido deve superare i legumi per un centimetro). Mandare in pressione e cuocere per venti menuti dal sibilo. Una volta cotta, frullare metà della minestra e unire ai legumi rimasti interi. Salare e condire con le foglioline di timo fresco.