Le ricette per una crema gustosa: chantilly, lemon curd e pasticcera

E' una variante della crema pasticcera che utilizza le uova come addensante, senza farina quindi si ottiene un composto più liquido

Ingredienti: 4 rossi d'uovo, 100 gr zucchero, 4 dl latte, buccia di limone, 20 g burro



Preparazione: in un pentolino unite le uova e lo zucchero e montatele bene col frullino elettrico, a freddo. Devono risultare molto cremose e non si deve sentire la granulosità dello zucchero. Incorporate poco alla volta il latte caldo e la buccia di limone. A questo punto mettete il pentolino sul fuoco molto basso e fate cuocere, mescolando sempre, fino a quando la crema non si sarà addensata. Attenzione a non farla bollire. Quando sarà pronta, velerà il cucchiaio di legno, senza scivolare. Spegnete e aggiungete il burro, togliete la buccia del limone.