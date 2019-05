I termini pesce azzurro e pesce bianco sono denominazioni commerciali che vengono usate per definire delle specialità ittiche particolari. Conoscerle serve per sapere cosa si sta acquistando dal pescivendolo e cosa si sta mettendo nel piatto. Come prima cosa va detto che identificano varietà di pesce di mare, dunque sono esclusi i pesci d'acqua dolce. Fra le tipologie ittiche marine sono esclusi poi crostacei e molluschi.