Dolci della befana per grandi e piccini: ricette

Pinza Veneta - Ingredienti: 250 gr di farina gialla di mais (da polenta), 800 ml di latte + 200 ml di acqua, 100 gr di farina bianca 00, 100 gr di uvetta, 100 gr di burro, 150 gr di zucchero, 100 gr di fichi secch, 40 gr di pinoli, zucchero a velo, un cubetto di lievito di birra, un pizzico di sale Scaldare acqua e latte, salate e aggiungete la farina di mais prima che arrivi a bollore mescolando con una frusta per evitare la formazione di grumi. Cuocere fino a che non raggiunge la consistenza giusta (circa mezz'ora). Lasciare raffreddare e aggiungere gli altri ingredienti (i fichi vanno tagliati a pezzetti, l'uvetta va messa a bagno nell'acqua tiepida così come il lievito va sciolto in un poco di lette tiepido). Mescolare tutto e mettere in una teglia imburrata. Lasciate lievitare il composto per almeno un'ora e poi infornare la pinza in forno a 180 gradi per circa un'ora e mezza (ma regolatevi in base al forno sui tempi esatti)