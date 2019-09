Festa in programma? Ecco la torta più cool del momento

editato in: da

Si chiama cream tart cake ed è il dolce più trendy per una festa. Questa torta, che ha origini israeliane e si è poi diffusa negli Stati Uniti, è perfetta per festeggiare una ricorrenza speciale. Caratterizzata da un impatto visivo notevole, è squisita, colorata, elegante e versatile. Sì, perché è possibile decorarla a proprio piacimento. C’è chi usa la frutta fresca, chi i macarons, chi i marshmallow. E ancora, chi preferisce i wafer, chi i biscotti, chi le meringhe.

In occasione di un compleanno può essere realizzata a forma di numero (infatti, è conosciuta anche come torta a numero) o di lettera. Per sorprendere, invece, si può scegliere una forma a piacere. La forma a cuore, per esempio, è molto gettonata per stupire il proprio partner il giorno di San Valentino. Occorre solo procurarsi un cartoncino e disegnare la forma prescelta, poi ritagliarla e utilizzarla come guida per ritagliare la pasta frolla, la pasta sablè o la pasta biscotto.

Di solito, si presenta in due strati, ma è possibile realizzarne anche tre. Per quanto riguarda la crema, in genere diplomatica o al mascarpone senza uova, deve essere densa per poter sostenere due o tre strati di pasta. I vari strati della base vengono riempiti con dei “ciuffetti” di crema. Per questo si utilizza una sac a poche. Per ottenere un risultato super, fate attenzione a tre cose: la friabilità e lo spessore della frolla; la consistenza della crema; abbinate bene i colori per decorarla. Dopo qualche ora di riposo in frigorifero, la torta sarà morbida e buonissima.

Proprio per il suo aspetto scenografico, cream tart cake è diventata il tormentone del momento e sul web impazzano le ricette più disparate per realizzarla. Usate la vostra fantasia e sbizzarritevi pure, personalizzando questo dolce come meglio credete.