La dieta contro la cellulite

editato in: da

I 7 cibi più ricchi di potassio contro la cellulite

La dieta è in prima linea tra i rimedi contro la cellulite: niente a che vedere con la dieta dimagrante, perché le calorie non c’entrano con la pelle a materasso, manifestazione più evidente della cellulite. Più che un’alimentazione ipocalorica, è uno stile alimentare sano la chiave della lotta all’inestetismo più odiato dalle donne di ogni peso e taglia.

Le armi a nostra disposizione non sono difficili da usare: si chiamano pesce (salmone in particolare), acqua, frutta e verdura. Nella nostra dieta, se abbiamo a cuore la diminuzione della cellulite, dobbiamo preferire cibi non raffinati e integrali, alimenti semplici e ricchi di principi protettivi che arrivano direttamente dalla terra e dal mare. Ecco la dieta anticellulite passo passo.

Colazione

La giornata della dieta contro la cellulite comincia la mattina con frutta di stagione, latte e cereali integrali. Questi ultimi hanno un indice glicemico basso: rilasciano cioè lentamente gli zuccheri ed evitano i picchi d’insulina che possono causare l’aumento di volume delle cellule adipose, tipico della cellulite

Pranzo e cena

Per pranzo e cena il menu anticellulite prevede riso o pasta integrale, orzo o farro e infine verdura o pesce. Rispetto a carne e formaggi il pesce è ricco di iodio, minerale benefico per la sintesi degli ormoni tiroidei, che stimola il metabolismo favorendo la trasformazione dei grassi e degli zuccheri in energia.

Il pesce grasso, e in particolare il salmone, è ricco di acidi grassi polinsaturi Omega 3, che, come ricorda Andrea Poli della Nutrition Foundation of Italy, “sono tra le migliori armi di cui possiamo disporre, a tavola, per combattere l’infiammazione dei tessuti del nostro organismo. Meglio consumare il salmone fresco e scottarlo appena o marinarlo per approfittare di tutte le sue proprietà nutrizionali”.

Per quanto riguarda le verdure il consiglio è di sceglierle in base all’intensità del colore: più il colore è vivace, più la verdura è ricca di antiossidanti, elementi naturalmente antinfiammatori.

La frutta? Meglio se rossa, indice presenza di flavonoidi e vitamina C che rafforzano le pareti dei vasi sanguigni, riducendo la permeabilità da cui dipende la fuoriuscita dei liquidi che gonfiano e congestionano i tessuti colpiti dalla cellulite. Largo allora, con la massima libertà, a ciliegie, fragole, lamponi, more.

Un discorso particolare va dedicato all’acqua. Il nodo fondamentale dell’alimentazione anticellulite consiste nel meccanismo per cui più liquidi si introducono nell’organismo, più si favorisce l’eliminazione di quelli accumulati nella pelle a materasso. Il problema, secondo i nutrizionisti, è che molte donne non seguono la raccomandazione di bere un litro e mezzo d’acqua al giorno. L’alternativa allora è aumentare l’apporto d’acqua con la dieta, mangiando più verdure e frutti che ne sono ricchi: zucchine, pomodori, spinaci, lattuga, anguria, pompelmo, pesche.