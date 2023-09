Zurich Design Weeks: quanto dura e cosa vedere

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos

Design, installazioni e conferenze: a Zurigo va in scena il Zurich Design Weeks. Tre settimane all’insegna della bellezza, dell’arte e delle novità con ben sessanta programmi fra talk, visite guidate, esposizioni ed eventi. Un appuntamento imperdibile per chi ama il design e vorrebbe scoprire una città ricca di spunti e stimoli interessanti, con tanti incontri, possibilità e luoghi da visitare subito.

Quando si svolge la Zurich Design Weeks

Dal 31 agosto al 19 settembre 2023 va in scena la Zurich Design Weeks. Un evento eccezionale, soprattutto perché, diversamente dalle altre Design Weeks, consente agli addetti ai lavori di godersi per molto più tempo e in totale tranquillità incontri, meeting, installazioni e molto altro.

Giunta alla seconda edizione, la Zurich Design Weeks, promette di trasportare i suoi visitatori in un eccezionale viaggio attraverso innovazione, cultura e design. Il tema dominante di questa edizione sarà la Transizione, da esplorare in modo unico ed eccezionale. Un topic essenziale che arriva in un momento cruciale fra trasformazioni complesse e cambiamenti. Il focus invita i partecipanti della Zurich Design Weeks a catturare le trasformazioni in tanti aspetti dell’esistenza, abbracciando, per quando è possibile, il cambiamento con apertura mentale e ottimismo.

Cosa vedere alla Zurich Design Weeks

Il programma prevede diverse discipline del design, passando dal digitale all’analogico, dall’inclusione all’esclusione. Con esperienze tattili e visive, incontri e dibattiti, ma soprattutto design. Il cuore dell’evento è l’installazione Soft Walls visitabile presso il Museum für Gestaltung, realizzata da Marie Schumann e Simone Züger. Si tratta di una installazione tessile che muta completamente la facciata del museo, rendendolo un guscio esterno fluido. Il mix fra i delicati tessuti e l’intricata architettura fra arte e design, invita alla contemplazione.

Le opere di artisti e designer si possono ammirare e scoprire in studi, laboratori creativi e atelier sparsi in tutta la città, mettendo in primo piano l’arte. Il festival mette al centro il design e la multidisciplinarità in una città vivace e multiculturale, con conferenze, incontri entusiasmanti, workshop e tantissima creatività.

Imperdibili pure la Design Biennale Zürich nell’Antico Orto Botanico e il Poster Safari, destinati a toccare varie tappe e location della città. Visite guidate e incontri consentiranno di scoprire e incontrare designer e artisti emergenti, all’insegna della creatività e dell’amore per la bellezza, fra Zurigo e la Svizzera.

Cosa fare a Zurigo durante la Zurich Design Weeks

La Zurich Design Weeks è l’occasione perfetta per scoprire una delle città più belle d’Europa: Zurigo. Una città a misura d’uomo e curata, circondata dalla Natura e affacciata su un lago straordinario. Un luogo ricchissimo di attrazioni, di cose da vedere ed esperienze da fare.

La prima cosa da fare è passeggiare fra le strade del centro storico, percorrendo vicoli e stradine su cui si affacciano meravigliosi edifici medievali e le caratteristiche case delle corporazioni. Qui si trova anche il simbolo della città, i campanili della cattedrale Grossmünster. Da non perdere pure la chiesa di San Pietro, con il celebre orologio, e la chiesa di Fraumünster.

Oltre alla Zurich Design Weeks, sono tanti i luoghi dell’arte e del design in città, pronti ad accogliere i visitatori. Come il Museo Nazionale di Zurigo con collezioni permanenti per scoprire la magia della Svizzera, dalla preistoria ai giorni nostri. Da non perdere pure il Pavillon Le Corbusier, una casa in vetro e acciaio, voluta dall’architetto nel 1967 e costruita sulle rive del lago. Questo padiglione espositivo porta i visitatori alla scoperta di Le Corbusier con esposizioni e straordinarie mostre temporanee. Diverso dal solito ed eccezionale pure il museo delle illusioni sensoriali e percettive, meta di curiosi e famiglie con bambini.

Ma Zurigo non è solo arte e design, grazie all’omonimo lago, ideale per chi cerca natura e relax. Un luogo ricco di magia in cui lasciarsi catturare dai panorami, organizzare una crociera su uno storico battello o rilassarsi fra il cinguettare degli uccelli e il dolce rumore dell’acqua. Il luogo ideale per concedersi una pausa rilassante fra un impegno e l’altro della Zurich Design Weeks.

Un viaggio a Zurigo è anche l’occasione per assaporare i piatti tipici di Zurigo. Ad esempio il Zürcher Geschnetzeltes a base di carne di vitello, panna, funghi insaporiti con pepe, succo di limone e paprika. Questa delizia si può accompagnare con purea di patate, riso o tagliatelle. Da provare Rösti, una gustosa frittata di patate. Imperdibile pure la salsiccia, condita con salsa di mostarda, formaggi svizzeri, gnocchetti Chnöpfli e lo Zopf, il pane svizzero a forma di treccia. Fra i dolci da gustare segnaliamo ovviamente il cioccolato, da assaporare con i classici biscotti Tirggel al miele e il dolce a forma di pesce chiamato Mandelfish. Specialità che si possono trovare al mercato Spezialitätenmarkt, con le sue bancarelle che consentono di assaggiare tutte le prelibatezze.