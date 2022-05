Il trucco del bicarbonato per sbiancare i cuscini in lavatrice

Cuscini ingialliti, il trucco del bicarbonato per sbiancarli

Per quanto spesso possiamo cambiare le lenzuola, le federe non riescono a proteggere del tutto i cuscini dagli aloni sudore e dalle macchie che possono formarsi col tempo. Per questo la pulizia approfondita dei cuscini dovrebbe avvenire in modo regolare, magari una volta al mese, per mantenere sempre i nostri guanciali nelle condizioni ottimali.

Se i cuscini presentano delle antiestetiche macchie o degli aloni giallastri non temete, la soluzione è a portata di mano e come sempre arriva dal bicarbonato di sodio, prodotto che tutti abbiamo nelle nostre dispense e che ci viene in soccorso in svariati campi quando parliamo di pulizie domestiche. Anche nel caso di cuscini sporchi e un po' trascurati, è possibile farli tornare bianchissimi e profumati come se fossero appena comprati grazie al trucco del bicarbonato.

Il bicarbonato, grande alleato per le pulizie domestiche

Il bicarbonato è il perfetto alleato per le pulizie domestiche: spesso associato all'aceto bianco può dare grandi risultati anche per quanto riguarda la pulizia dei cuscini con macchie e aloni. Per sbiancare i nostri guanciali e farli tornare come nuovi basterà mettere i cuscini in lavatrice - salvo diversa indicazione sull'etichetta - con una miscela di bicarbonato di sodio con aceto bianco.

Si tratta di una combinazione vincente, totalmente naturale, perfetta per farli tornare bianchi e ammorbidirne i tessuti. Mescolate 80 grammi di bicarbonato di sodio a mezza tazza (circa 125 ml) di aceto e invece di versare il solito detersivo potrete utilizzare il composto, da versare nell’apposita vaschetta. Una volta completato il ciclo di lavaggio (delicato, massimo a 40° con centrifuga bassa) fate asciugare i cuscini al sole, meglio in piano per non deformare l'imbottitura all'interno.

Questo trucchetto è ideale per i cuscini sintetici, imbottiti con piume, lana o gommapiuma, che possono essere lavati tranquillamente in lavatrice. Ci sono invece guanciali che non possono essere inseriti nelle nostre lavatrici, come quelli in memory foam e in lattice. In questo caso per rimuovere una macchia è sufficiente strofinare il cuscino con una spugna umida. Per evitare la proliferazione di batteri sarebbe utile anche lasciare arieggiare i guanciali di questo tipo quotidianamente.

Il bicarbonato è anche ideale per lavaggi a secco, utilissimi per sbiancare e disinfettare i nostri cuscini. Basterà unire 80 grammi di bicarbonato di sodio e 10 gocce di tea tree oil, noto anche come olio essenziale di melaleuca: il composto che ne verrà fuori potrà essere cosparso sul cuscino e lasciato riposare per 45 minuti. Una volta passato il tempo necessario per l'effetto smacchiante potete spazzolarlo via ed eliminarne totalmente i residui: provare per credere!