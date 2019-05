Pulizie di primavera: come affrontarle senza troppo stress

editato in: da

Pulizie di casa veloci in 10 mosse

Quando arriva il primo caldo è il momento di iniziare le pulizie di primavera. Questa è sicuramente una delle attività che ci stressano di più. Proprio per questo è necessario partire con le idee chiare e organizzarsi per tempo, onde evitare di trascinare il lavoro fino all’estate, quando le temperature troppo alte lo renderebbe insopportabile.

Vi ricordiamo che è possibile realizzare facilmente dei detergenti fai da te per pulire in modo economico e naturale. Pronti, via con le pulizie: ecco i fondamentali, che non possono assolutamente essere dimenticati:

Pulite e spolverate a fondo tutte le superfici su cui si è depositata la polvere nei mesi, soprattutto nei punti alti o nascosti, che non “passate” normalmente (sopra gli armadi, sotto i divani, nei termosifoni). Una cura particolare richiedono soprammobili e libri: togliete tutto dalle librerie e dai ripiani e spolverate sia le superfici, sia gli oggetti stessi.

: svuotate tutti gli armadietti e i cassetti, spolverateli e riordinateli. Se utilizzate la carta per foderarli, è l’occasione per sostituirla con della nuova. Sbrinate il freezer e lavatelo con acqua e aceto. Pulite il forno: potete usare il succo di limone, l’aceto o il bicarbonato. Nel caso sia molto incrostato lasciatevi all’interno per una notte una pentola d’acqua calda con dentro un bicchiere di ammoniaca: il mattino dopo le incrostazioni verranno via facilmente. Nelle camere da letto: spolverate sopra agli armadi e pulite bene sotto al letto. Fate il cambio degli armadi e approfittatene per eliminare gli abiti che non mettete più da almeno due stagioni.