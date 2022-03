Limone al posto del detersivo: come usarlo nelle pulizie di casa

Un’idea per le pulizie di casa ecologiche è certamente quella di usare il limone al posto del detersivo. Vi starete chiedendo come e quando usarlo, e se davvero sgrasserà tutte le vostre superfici. Una piccola guida vi illustrerà come sfruttare al meglio il limone nelle faccende di casa, dalla pulizia di utensili e mobili, alla lotta contro le macchie.

Come usare il limone al posto del detersivo per le superfici di casa

Potete realizzare uno sgrassatore fai da te, con un litro di aceto nel quale andrete a far macerare per sei giorni cinque limoni tagliati a metà, poi toglieteli e avrete un prodotto efficace e completamente biologico.

Partiamo dall’igienizzazione dei ripiani della cucina, il limone eliminerà macchie e cattivi odori, e non avrete bisogno di agenti chimici proprio dove mangiate e cucinate. Vetri e altre superfici della casa avranno risultati ottimali con questo prodotto bio e efficace.

Per pulire il forno a microonde invece intingete un panno in microfibra in una bacinella d’acqua, nella quale avete spremuto del succo di limone. Se invece volete eliminare i cattivi odori dal frigo, vi basterà lasciare su un piattino una fetta di limone, da cambiare ogni settimana.

Come eliminare le macchie dai vestiti con il limone

Avete mai provato a eliminare le macchie di sudore dai vestiti? Una bella lotta, è vero, ma se diluite del succo di limone con acqua, lo versate sugli aloni gialli e lo lasciate agire prima di mettere i capi in lavatrice, il risultato sarà assicurato.

Se volete far tornare bianchi dei capi che si sono ingrigiti con il tempo, sostituite il detersivo con mezzo bicchiere di succo di limone e due di bicarbonato, per averli di nuovo bianchissimi. Un’altra soluzione è quella di lasciare i vostri capi bianchi per una notte a mollo con acqua e il succo di tre limoni.

Il limone per pulire pentole, utensili e altri materiali

Per eliminare la patina ossidata dal metallo, rame e ottone vi basterà strofinare una fetta di limone sugli oggetti, lasciare agire per 10 minuti, e poi passarci un panno di cotone per asciugare. Il succo invece è utile per combattere le incrostazioni. Se non andate di fretta potete provare anche tagliando un limone a metà, intingendo la polpa in una ciotola di sale fino, e sfregandolo sulle superfici di metallo, indicato soprattutto per i fondi delle pentole non aderenti, e per rimuovere le macchie di bruciato.

Per togliere il calcare dalla rubinetteria (ma anche dalla caffettiera) riempite uno spruzzino con mezzo litro d’acqua distillata e il succo di due limoni. Lasciate agire per un quarto d’ora e poi pulite con un panno in cotone.

Per i contenitori di plastica, che tendono a assorbire gli odori dei cibi di plastica, è consigliato tenerli in ammollo con acqua calda, succo di limone e bicarbonato. Per rimuoverli invece da un tagliere di legno strofinateci sopra una fetta di limone e risciacquate. Questo eviterà anche il creare di muffe.

Soluzioni semplici e economiche che daranno un volto più luminoso (e profumato) alla vostra casa, senza ricorrere agli invasivi prodotti chimici.