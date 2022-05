Lavatrice, il più grave errore che mette a rischio il bucato

Per lavare la nostra biancheria nel migliore dei modi e ottenere capi perfettamente puliti e igienizzati non solo è importante dividerli per colore e per tessuto e impostare il programma più adatto. È fondamentale anche scegliere la giusta temperatura di lavaggio.

Lavatrice, quando è indicato un lavaggio a freddo

Quando decidiamo di fare il bucato, spesso cerchiamo di risparmiare sulla bolletta, utilizzando dei lavaggi a basse temperature. In alcuni casi, come per i capi più delicati, i lavaggi a freddo sono certamente i più indicati. Basti pensare alla biancheria intima, come i reggiseni con il ferretto o quelli con inserti in pizzo, che non solo devono essere lavati a bassa temperatura, ma vanno inseriti all’interno di un sacco per la biancheria; oppure ai maglioni, che vanno puliti con programmi specifici per lana e delicati.

In generale è buona abitudine controllare sempre prima l’etichetta di ogni capo per essere sicuri di non rovinarlo. Ma non ci sono solo i vestiti: pensiamo per esempio alle tende, che in base al materiale di cui sono composte, possono essere lavate tranquillamente in lavatrice a basse temperature. I lavaggi a freddo però non sono indicati per tutti i capi: se da un lato possono contribuire a tenere a bada i costi in bolletta, dall’altro potrebbero lasciare un bucato non perfettamente pulito, con macchie visibili e addirittura poco igienizzato.