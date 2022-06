Lavatrice, eliminare i cattivi odori quando fai il bucato in estate

Fonte: 123RF Lavatrice, come avere un bucato profumato anche in estate

La qualità del tuo bucato dipende (anche) dallo stato della tua lavatrice. Ed è per questo che devi averne particolare cura, soprattutto in estate, facendo attenzione agli indumenti che metti nel cestello e in quali condizioni. Diventa così fondamentale avere un macchina efficiente, in modo da avere vestiti e biancheria profumata anche nel periodo estivo.

Lavatrice, come eliminare i cattivi odori in estate

Potrebbe sembrare un paradosso, eppure devi fare attenzione a quali (e quanti) indumenti decidi di lavare in lavatrice. Innanzitutto, devi assicurarti di svuotare le tasche preventivamente: i residui possono infatti depositarsi e danneggiare la pompa di scarico, causando inoltre degli odori sgradevoli. Inoltre, devi assicurarti di eliminare preventivamente tutte le macchie sui vestiti, in modo particolare quelle di grasso.

Il cattivo odore emanato dalla lavatrice in estate (e non solo) dipende direttamente dalla muffe e dai batteri che si formano e si annidano con l’utilizzo. Dopo ogni ciclo di lavaggio, quindi, ricorda di tenere aperto l’oblò e il cassetto che contiene i detersivi. In questo modo, favorisci l’asciugatura di tutti gli elementi e rendi la vita più difficile alle muffe e al loro accumulo graduale.

Per eliminare gli odori sgradevoli dalla lavatrice, quindi, devi agire su tutti gli elementi sui quali si deposita lo sporco, a cominciare dall’oblò e dal cassetto. Esistono dei metodi infallibili che ti permettono di pulire la tua lavatrice in maniera profonda, con il solo utilizzo di ingredienti che puoi certamente trovare a casa.

Lavatrice, come ottenere un bucato profumato

I problemi legati alla lavatrice si ripercuotono, inevitabilmente, sulla qualità del tuo bucato, soprattutto in estate. Per cominciare, devi tenere perfettamente pulito l’oblò. Ti basta preparare una soluzione composta da 100 mL d’aceto bianco, 500 mL d’acqua e un cucchiaio di bicarbonato. Versa il tuo detersivo fai da te in un flacone spray e cospargi la superficie. Agisci sullo sporco con una spugna non abrasiva e risciacqua con abbondante acqua pulita.

Attenzione anche al cassetto: estrai tutte le sue parti agendo sul bottone apposito (come ti abbiamo spiegato qui) e metti in ammollo in acqua e aceto (in parti uguali) per almeno un’ora. Pulisci con uno spazzolino, risciacqua e fai asciugare con cura. Per completare l’opera, pulisci a fondo anche il filtro. Stacca la spina di alimentazione, estrai il filtro e puliscilo strofinandolo con una pasta realizzata con acqua e bicarbonato. Puoi anche lasciarlo in ammollo con aceto. Risciacqua con abbondante acqua e lascia asciugare.

Per un’igiene profonda, non puoi dimenticare di prenderti cura della guarnizione. La sua manutenzione è semplice: basta pulirla con un panno in microfibra imbevuto d’aceto, che svolge un’azione anti-odore. Per il cestello, invece, utilizza una soluzione d’acqua e bicarbonato molto diluita. Completa la tua pulizia con un lavaggio a vuoto, da effettuare almeno una volta al mese. Puoi anche utilizzare bicarbonato o acido citrico (150 gr in 1 litro acqua tiepida demineralizzata), quindi avvia il lavaggio ad alte temperature.

Lavatrice, come prevenire gli odori sgradevoli

Le basse temperature e i cicli di lavaggio brevi sono di certo nemici del tuo elettrodomestico. Ciclicamente, quindi, ricorda che è necessario utilizzare programmi più lunghi che consentano un risciacquo ripetuto dei tuoi capi, ad almeno 40°. Fai attenzione anche alla quantità di detersivo che usi: non eccedere troppo (quest’accorgimento vale anche per l’ammorbidente). L’accumulo di troppo detersivo potrebbe infatti comportare la formazione di cattivi odori.