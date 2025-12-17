Come sgrassare salsiccia e pancetta col trucco del forno a microonde

iStock Sgrassare con il trucco del microonde

C’è poco da fare: il profumo della salsiccia e della pancetta che sfrigolano è uno dei piaceri irrinunciabili della nostra cucina (e della vita, per chi am questi sapori). Eppure, a volte ci freniamo, perché non sono piatti così leggeri e digeribili. Chi siamo noi per negarci un momento di pura golosità, però, se ne abbiamo l’occasione? Soprattutto quando abbiamo poco tempo o vogliamo mantenere la cucina ordinata, senza sporcare ovunque, dobbiamo ingegnarci un po’. Ed ecco che un trucco ci torna davvero utile, ed è semplicissimo: con il microonde, potremo sgrassare salsiccia e pancetta in pochi minuti: croccanti, ma più leggeri rispetto alla cottura tradizionale.

Come sgrassare la salsiccia con il microonde

Sappiamo bene che la salsiccia è uno di quegli ingredienti che usiamo spesso in cucina, ma è ricca di grassi saturi e talvolta ci sentiamo un po’ in colpa, in particolare se siamo a dieta. Ma il segreto per mangiarla senza troppi rimorsi c’è, ed è più facile di quanto sembri. Per sgrassarla in modo strategico, iniziamo togliendo la pelle e tagliandola a tocchetti; posizioniamola poi in un contenitore adatto al microonde e facciamola andare alla massima potenza per un paio di minuti.

Noteremo subito che il recipiente si riempirà di grasso, che è proprio quello che vogliamo eliminare! Adesso possiamo mettere la salsiccia su un piatto pulito e lavare bene il contenitore con l’acqua: è il modo migliore per rimuovere ogni residuo oleoso. Solo allora rimettiamo la carne all’interno per completare la cottura per altri 6 minuti circa. Semplice, veloce e senza troppe difficoltà.

Come sgrassare la pancetta con il microonde

Se la salsiccia è un classico, la pancetta croccante è una tentazione a cui ci è quasi impossibile resistere, magari durante un brunch domenicale o per provare la classica colazione all’inglese a casa nostra. Ma come fare per renderla leggera e asciutta senza sporcare tutta la nostra cucina? Anche qui, il microonde ci viene in aiuto con un metodo che definiremmo quasi magico. Se ne abbiamo la possibilità, il nostro consiglio è di usare quei vassoi specifici per cotture al microonde con le scanalature: sono utilissimi perché permettono al grasso di essere semplicemente raccolto sul fondo.

Se invece non lo abbiamo, niente paura: possiamo usare un semplice piatto adatto al microonde. In questo caso foderiamo il piatto con due tovaglioli di carta assorbente e adagiamo sopra le nostre fettine di pancetta. Copriamo tutto con altri due tovaglioli, creando una sorta di “sandwich” che proteggerà l’interno del forno a microonde dallo sporco.

Inforniamo a 750 Watt per circa 3 minuti. Una volta sfornata, ci renderemo subito che il grasso è stato assorbito dalla carta assorbente. Per un risultato davvero impeccabile, vi suggeriamo di non fermarvi qui: cambiamo i tovaglioli ormai saturi con altri puliti, riposizioniamo la pancetta e copriamola nuovamente. Altri 3 minuti alla stessa potenza e avremo ottenuto una pancetta croccantissima, saporita ma decisamente più light. Sono dei piccoli trucchi che indubbiamente tornano sempre utili, sia per cucinare la pancetta quanto per la salsiccia: non dovremo poi fare altro che portarle in tavola con dei contorni o altre specialità.