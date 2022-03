Come pulire e togliere il calcare dalla lavatrice col sale

Ogni giorno e nei gesti quotidiani risulta più automatico dedicarsi alla pulizia di elettrodomestici come il frigorifero o il forno, tralasciando però spesso la lavatrice a cui invece tutti dovremmo riporre più attenzione perché giornalmente viene riempita di capi da lavare che lasciano residui nel cestello, i quali poi finiscono nel filtro creando dei problemi. Bisognerebbe, quindi, dedicarsi alla pulizia della lavatrice e c’è un modo semplice ma efficace per farlo, oltre ai rimedi che si possono trovare nei supermercati e creati appositamente per questo: scopriamo insieme come pulire e togliere il calcare dalla lavatrice con il sale .

Il calcare che si crea nella lavatrice è un nemico al quale chiunque prima o poi si troverà davanti, ma se non si vuole ricorrere a prodotti specifici che si possono acquistare nei comuni supermercati, è possibile risolvere il problema con un metodo naturale e “fai da te”.

Basterà prendere 1 kg di sale grosso e inserirlo in due parti della lavatrice: nel cestello e anche nel cassettino in cui solitamente si inseriscono il detersivo e l’ammorbidente. Passata questa fase, è il momento di far partire un lavaggio a vuoto dell’elettrodomestico, quindi senza capi all’interno, e il sale scioglierà naturalmente il calcare formatosi nel tempo.

Perché si forma il calcare nella lavatrice

Tutti sappiamo che nella lavatrice si forma il calcare, ma come accade? L’acqua che viene utilizzata genera depositi di calcio che vanno a insidiarsi; con il passare del tempo, andrà a formare delle incrostazioni sempre più grandi dando problemi alle tubature e al filtro della lavatrice, e per questo è importante e necessario ricorrere a un metodo per una pulizia più approfondita che sicuramente non dovrà essere giornaliera, ma è necessaria ogni tanto. Il sale grosso, per questo, è il metodo più naturale ed efficace che esista.

Perché è necessario pulire la lavatrice

La formazione del calcare e in generale la non pulizia della lavatrice non da’ problemi solo per quanto riguarda lo stato della stessa, ma anche per quanto riguarda i vestiti che poi dobbiamo indossare. Quando la lavatrice non è nelle condizioni migliori, capita che anche i capi appena lavati non abbiano un buon odore, questo perché sono gli stessi a lasciare residui all'interno del cestello.

Per pulire in modo approfondito la lavatrice con i classici rimedi naturali "della nonna" non basta l'utilizzo del sale grosso. C'è un altro alleato oltre al sale da poter utilizzare: parliamo dell'aceto bianco, perfetto per disinfettare al cospetto di muffe e batteri che quotidianamente convivono nella lavatrice a causa dei panni sporchi o dei residui di fazzoletti o di cibo. Bisogna versarne una giusta quantità nel cestello e poi nel cassetto dei detersivi, e avviare un ciclo di lavaggio. La procedura è esattamente la stessa che si utilizza con il sale, ma il risultato sarà una pulizia più approfondita. Inoltre, è possibile estrarre il cassettino dei detersivi e pulirlo con una spugna imbevuta nell'aceto per disincrostarlo dai prodotti che nel tempo si solidificano e si infilano nelle piccole fessure, rilasciando con il tempo un cattivo odore.