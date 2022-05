Come pulire le tende da sole: metodi e detergenti infallibili

Le tende da sole riescono a sporcarsi con grande facilità, soprattutto perché sono esterne e raccolgono residui di ogni tipo. Per questo sarebbe meglio affrontare una pulizia frequente o quantomeno costante durante l’anno; esistono dei metodi e dei detergenti infallibili per ottenere risultati incredibili sulle nostre tende da sole per evitare che si rovinino e che debbano essere sostituite prima del previsto.

Tende da sole, come pulirle

L'estate deve ancora arrivare, ma possiamo già prepararci per un'operazione che andrebbe effettuata solitamente a fine stagione, quando le temperature permettono una buona riuscita e le tende da sole sono pronte per essere riposte in attesa dell'autunno in cui il sole è meno intenso.

Prima di riavvolgere la tenda, quindi, bisognerebbe lavare sia il tessuto e sia le pergole per evitare la formazione di muffe o di macchie, causate ad esempio da insetti schiacciati, che faremmo poi molta fatica a togliere dopo tanto tempo. Quali sono, però, i metodi e i detergenti più efficaci per questo tipo di pulizia? Ce ne sono tanti ed esistono due tipi di lavaggio: quello base e quello intensivo.

Tende da sole, pulizia base per tenerle in buono stato

Come già anticipato in precedenza, le tende da sole si sporcano con grande facilità per via della loro esposizione agli agenti atmosferici e allo smog; ciò che bisognerebbe fare almeno una volta l'anno (meglio se più frequentemente), è lavarle prima di riavvolgerle una volta finita la stagione estiva.

Si può iniziare da azioni semplici, anche giornaliere, che eviteranno l'accumulo di sporcizia nelle fessure scomode poi da pulire; polvere, ragnatele, foglie, rami e animali schiacciati fanno parte di quelle cose possibili da rimuovere grazie all'aiuto di una scopa o di un panno. Anche utilizzare un panno umido per cercare di eliminare macchie di piccola entità rientra tra le regole basilari di una corretta pulizia delle tende da sole.

Quando la situazione è più critica, invece, e magari ci si è dimenticati di pulire di tanto in tanto la loro superficie, è necessario ricorrere a dei metodi sicuramente più intensivi che necessitano di detergenti specifici.

Tende da sole, metodi infallibili per pulirle

Bastano una giornata di pioggia, una tenda umida riavvolta prima che si asciughi completamente ed ecco che la muffa è pronta per guadagnarsi un posto sul tessuto. Non tutti lo sanno, ma la durata delle tende da sole dipende anche e soprattutto dalla loro pulizia e da alcune accortezze da seguire. La creazione di muffe ne velocizzano il deterioramento, per questo è indispensabile ricorrere a dei metodi efficaci.

Come prima soluzione c'è senza dubbio l'intervento di un esperto, ma qualora voleste risparmiare e agire con metodi casalinghi, tutto ciò che c'è da fare è non utilizzare detersivi aggressivi o antimuffe, perché andrebbero a rovinare il tessuto.

Basta riempire una grande bacinella con l’acqua e aggiungere un po' di sapone di Marsiglia oppure qualche cucchiaio di bicarbonato. Munirsi di uno spazzolone a setole morbide è il terzo passaggio per strofinare la vostra tenda e non arrecarle danno.

Se si possiede una tenda bianca, e se ci sono macchie che proprio non riescono ad andare via, si può tentare di agire con un po' di candeggina. Basterà preparare una soluzione di candeggina, acqua e sapone in una bacinella e il gioco è fatto, ma questo metodo è consigliabile solo in casi estremi, quando ci sono tessuti non smacchiabili in altri modi e soprattutto non su tende colorate.