Cambio di stagione: come organizzare l’armadio in primavera-estate

Il cambio di stagione non è proprio l’attività più piacevole da fare, soprattutto quando non si ha in casa spazio a sufficienza per avere sempre tutto a portata di mano. Inevitabilmente, quando non si ha a disposizione una stanza dedicata all’abbigliamento e alle scarpe, ci tocca fare il cambio armadio.

Ora che è finalmente arrivato il caldo e la bella stagione, è giunto il momento di mettere via tutti i maglioni di lana, gli stivali, le coperte e lasciare spazio ad abitini freschi e colorati, sandali e shorts.

Per rendere l’operazione meno stressante e avere all’occorrenza tutto a portata di mano, può essere utile seguire uno schema ben preciso e conoscere alcuni trucchi per tenere i vestiti nell’armadio in modo organizzato e funzionale.

Prenditi almeno mezza giornata di tempo da dedicare esclusivamente a questa attività, procurandoti scatole, contenitori, sacchi per la conservazione sottovuoto, sacchetti profuma biancheria e, se lo ritieni necessario, anche degli antitarme.

Cambio di stagione vestiti: inizia svuotando l’armadio

Per un cambio di stagione più efficiente, la prima cosa da fare è svuotare armadio e cassetti. Vestiti, grucce, scatole, organizzatori vari: l’armadio deve rimanere completamente vuoto.

Questo è anche un modo per fare decluttering ed eliminare tutti quei vestiti o accessori che non metti più o che sono diventati troppo stretti o troppo larghi. Pensa a quando è stata l’ultima volta che hai indossato quel capo e decidi se ne hai veramente bisogno o se sta soltanto occupando spazio nell’armadio. Prova a farti queste domande: “Mi serve?”, “Lo ricomprerei?”, “Lo uso quotidianamente?”. Se la risposta a queste domande è sempre “no”, allora quell’indumento può essere eliminato dall’armadio.

Separali dagli altri e, in base allo stato, decidi se venderli attraverso una delle tante piattaforme di abiti usati, regalarli a un’amica, una sorella o donarli a un’associazione benefica.

Nell’ottica di un’economia più sostenibile, pensa che i vestiti che tu non indossi più possono rientrare in circolo e avere una nuova vita con altre persone che, a loro volta, non saranno costrette ad acquistarne di nuovi.

Lava i vestiti invernali prima di riporli

I vestiti andranno conservati puliti, per cui questo è il momento di lavare tutti gli indumenti che decidi di tenere. Anche se l’armadio era pulito, ci sono sicuramente degli abiti o dei maglioni che non metti da diverse settimane e che possono aver raccolto polvere.

Se lavi tutto prima di riporre nelle scatole o nei cassetti, quando sarà il momento di rifare il cambio stagione, saranno già puliti e pronti per essere indossati.

Segui attentamente le istruzioni per il lavaggio e fai attenzione che i capi siano perfettamente asciutti prima di sistemarli nelle scatole, per evitare che si formino muffe o cattivi odori. Le giacche, i cappotti, i piumini e i capi più delicati è meglio portarli in lavanderia. Vale lo stesso anche per coperte, piumoni e trapunte.

Questo è il momento anche per ispezionare i capi uno a uno e controllare se ci sono bottoni mancanti, fodere scucite o orli da rammendare.

È il momento di pulire l’armadio

Ora che l’armadio è completamente vuoto, è arrivato il momento di dargli una bella pulita, visto che l’ultima volta probabilmente risale al precedente cambio di stagione.

Da vuoto, le operazioni di pulizia saranno molto più rapide e semplici, per cui è meglio approfittare. Dopo aver rimosso polvere ed eventuale lanugine da pareti e cassetti con l’aspirapolvere o un panno antistatico, passa un panno umido per avere la sicurezza di dare una bella rinfrescata.

Se ti piace aprire l’armadio ed essere avvolta da una leggera nuvola di lavanda o del tuo profumo preferito, questo è anche il momento per mettere dei sacchetti profuma biancheria nei cassetti o sui ripiani.

Mentre l’armadio prende aria, occupati degli indumenti da conservare.

Dove conservare gli indumenti invernali

Se hai una casa molto grande e hai la possibilità di avere un armadio in più dove riporre gli abiti del cambio stagione, non dovrai fare altro che invertire i capi di abbigliamento.

Se invece, come capita la maggior parte delle volte, devi necessariamente conservare tutto nelle scatole, allora hai diverse opzioni, da scegliere in base al luogo dove andranno riposte. In genere, gli indumenti della stagione precedente vanno semplicemente nella parte alta dell’armadio o sotto il letto.

Le scatole/contenitori di tela consentono di conservare gli indumenti in un ambiente asciutto e traspirante. Essendo morbide, possono essere collocate facilmente anche in spazi ristretti.

Un’alternativa ai contenitori di tela possono essere le scatole di cartone, ancora più delicate e adatte alla conservazione nell’armadio o in luoghi asciutti e puliti. Ne esistono di molto carine, con colori e fantasie diverse. Un particolare da non sottovalutare se andranno lasciate in un posto a vista.

Nonostante sia sempre preferibile custodire vestiti e indumenti in un contenitore traspirante, le scatole di plastica rimangono l’opzione più valida e versatile, soprattutto nel caso in cui dovrai riporla sotto il letto, dove è facile che si accumuli polvere e sporco. Esistono scatole cambio armadio in plastica di qualsiasi dimensione e colore, alcune addirittura con le ruote per riuscire a spostarle con facilità. Usale per conservare maglioni, sciarpe, cappelli e tutti quei capi che sai che non indosserai prima di 6-7 mesi.

Se lo spazio è ancora più limitato, allora procurati gli appositi sacchi di plastica per indumenti: sono trasparenti, così puoi vedere subito il contenuto, e possono essere impilati nell’armadio con più facilità.

I sacchi sottovuoto sono un’alternativa più che valida in tutti quei casi in cui bisogna ottimizzare lo spazio. Perfette per coperte, trapunte e piumoni ma sconsigliate per i capi più delicati.

Cambio armadio primavera: come conservare gli indumenti invernali

Ora che hai deciso quali sono i contenitori più adatti alle tue esigenze, è arrivato il momento di piegare e conservare gli abiti invernali. Non è l’attività più piacevole del mondo, ma considera che non toccherai le scatole per diversi mesi, quindi vale la pena investire un po’ di tempo per un lavoro fatto bene.

Tieni presente alcuni suggerimenti:

Piega i vestiti con attenzione, senza schiacciarli e cercando di non fare pieghe. Chiudi tutti i bottoni, zip e laccetti vari su camicie, pantaloni, giubbotti.

La tecnica di conservare i vestiti in verticale consente di risparmiare spazio e non schiacciare i vestiti uno sull’altro.

Se vuoi conservare i vestiti con il metodo “classico”, metti quelli più pesanti sotto e gli indumenti più delicati sopra.

Non dimenticare di apporre su ogni scatola o contenitore un’etichetta che ti permetterà di conoscere il contenuto senza doverle aprire.

È una buona idea anche infilare degli antitarme nelle scatole, per non correre il rischio di trovare i maglioni mangiucchiati.

Se hai un’anta dell’armadio libera, oltre a riporre scatole e sacchi con il cambio di stagione, puoi appendere le giacche e i cappotti, proteggendoli con le apposite custodie. Altrimenti, ricorda di piegare soprabiti e giacconi al rovescio, con la fodera fuori.

Anche le scarpe vanno conservate con molta cura, cercando di non schiacciarle.

Cambio di stagione armadio: riponi i vestiti estivi

Se hai conservato in maniera accurata gli abiti della stagione calda, dovresti avere già tutto ben organizzato e diviso e l’operazione di sistemazione nell’armadio dovrebbe essere semplice e veloce. I vestiti dovrebbero essere già puliti e ben piegati e pronti per essere indossati. Se così non fosse, devi mettere in conto anche il passaggio in lavatrice/lavanderia dei capi che non sono in perfetto stato.

Controlla anche la disposizione delle mensole, a volte quando si cambia tipo di abbigliamento può essere necessario riorganizzare la posizione dei ripiani.

Può sembrare una considerazione inutile, ma anche nel momento in cui devi riprendere gli indumenti che hai selezionato nel precedente cambio di stagione, hai bisogno di fare una cernita. Non è detto che quello che avevi conservato 5-6 mesi prima sia ancora di tuo gusto o della tua taglia. Potresti aver perso o preso peso, aver cambiato lavoro o stile di vita. Quindi, tieni solo i capi che sai che metterai e regala, vendi o butta quelli che sai già di non poter indossare.

Ecco alcuni consigli per organizzare i tuoi vestiti nell’armadio:

Può essere utile organizzare i vestiti secondo categorie e colori, in modo da non perdere troppo tempo quando devi vestirti e anche per avere un armadio ordinato.

Metti a portata di mano tutti i capi che indossi quotidianamente e riponi gli abiti per le occasioni in una posizione anche meno accessibile.

Vale sempre la regola che jeans, pantaloni e abiti stanno meglio in verticale e t-shirt, bluse e maglioncini possono essere disposti in orizzontale sui ripiani.

Non mettere mai più di un capo su una gruccia, perché rischi di non vedere il capo sottostante e di non indossarlo mai, perché sarebbe come non averlo.

Trova uno spazio anche per sistemare tutti gli accessori: cinture, borse, sciarpe, cappelli. Invece di appenderli alle grucce, utilizza i cassetti o gli scaffali, in modo che non si deformino e siano sempre perfetti e pronti all’uso. Per le cinture va bene anche un cestino.

Usa un contenitore o un cassetto per tutti i costumi da bagno, facendo in modo che siano tutti visibili e ben ordinati per non indossare sempre gli stessi.

Fare il cambio di stagione è anche un modo per prendersi un po’ di tempo per pensare a sé stessi. L’organizzazione costringe a riflettere su quello che vogliamo tenere e quello che vogliamo eliminare dalla nostra vita, anche a partire dai vestiti.