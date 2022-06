Candeggina in lavatrice: qual è la sua vaschetta e quando non va mai usata

La candeggina è un prodotto che spesso utilizziamo per pulire: è molto versatile e può essere impiegata in diversi ambiti domestici, ad esempio per la pulizia dei vestiti e in particolare nei lavaggi a mano.

Ma si può adoperare anche in lavatrice, con alcuni accorgimenti: a partire dalla vaschetta giusta nella quale inserirla. Ma ci sono casi in cui non va mai usata.

Candeggina in lavatrice: come utilizzarla e quando è sconsigliata

Le macchie ostinate, soprattutto sui capi di abbigliamento bianchi, possono essere eliminate con la candeggina, ma per utilizzarla in lavatrice bisogna utilizzare qualche accortezza. Innanzitutto è sempre fondamentale controllare le etichette poste sui tessuti che vogliamo lavare, questo passaggio va eseguito a prescindere, e non solo quando si vuole utilizzare un prodotto particolare o specifico.

Dopo essersi accertati che si può utilizzare la candeggina, si passa al lavaggio. Se non la si vuole inserire in lavatrice si può sempre trattare il capo prima, versandola sulla zona da pulire, possibilmente sempre diluita con dell’acqua. Se sono più capi, si possono mettere in una bacinella in una soluzione di acqua e candeggina, molto meglio se la temperatura è abbastanza elevata per ottenere un risultato migliore. Attenzione ai colorati: per quelli è necessario usare la versione delicata per non creare aloni di colori differenti.

Se si vuole inserire in lavatrice, invece, si deve controllare che sia presente uno scompartimento con scritto CL, la candeggina andrà messa proprio lì dentro. Se non vi è, significa che sarebbe meglio non utilizzare il prodotto nel proprio elettrodomestico. C’è un’importante eccezione, però, infatti se la lavatrice è dotata di un piccolo accessorio da inserire nella vaschetta del prelavaggio, allora si può utilizzare la candeggina.

Diversamente srebbe meglio evitare il più possibile di utilizzarla se non si vuole rischiare di compromettere – nel lungo periodo – il buon funzionamento della lavatrice. Si deve prestare attenzione a non mescolarla con altri prodotti come sapone o igenizzanti. Quindi, se si ha il tempo, sarebbe molto meglio trattare i capi prima che questi vengano lavati, per ottenere un risultato migliore e più efficace.

Candeggina, versatile ma a patto di stare attenti

Basta uno schizzo di candeggina nel momento sbagliato e inaspettato, per rovinare un tessuto. È capitato a tutti di utilizzarla, magari per pulire, e di macchiare definitivamente una maglia o un paio di pantaloni che si stavano indossando in quel momento. Quindi – quando si utilizza questo prodotto – è bene stare molto attenti se non si vuole rischiare di rovinare capi o superfici.

Quando si lavano dei tessuti è bene ricordare che la candeggina va utilizzata soltanto su quelli di colore bianco, discorso diverso per quelli colorati che invece necessitano della candeggina delicata. Questa, contenendo perossido di idrogeno, è perfetta per trattare i capi non bianchi: infatti il suo utilizzo non compromette il colore. Esistono comunque delle alternative a questo prodotto.

In generale è controindicato utilizzare la candeggina sui tessuti delicati, va bene invece se si vogliono eliminare macchie ostinate (o errori di lavaggio che hanno tinto i capi bianchi) di tessuti resistenti, come ad esempio può essere il cotone.