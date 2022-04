Asciugatrice, gli errori da non fare per risparmiare tempo e soldi

Al giorno d’oggi sono tante le famiglie che optano per l’acquisto di un’asciugatrice e il principale motivo è quello di rendersi la vita più facile per quanto riguarda l’asciugatura dei panni dopo il lavaggio: ci sono però alcuni errori comuni che si commettono e di conseguenza un trucchetto facile ed efficace per risparmiare sia tempo che soldi ad ogni utilizzo.

Asciugatrice, come risparmiare tempo e soldi

Scegliere di acquistare una asciugatrice non è sempre e solo il modo per risparmiare fatica per l’asciugatura dei panni una volta lavati, ma sicuramente molte persone ricorrono a questo metodo soprattutto quando non hanno lo spazio necessario per uno stendino. In inverno, in particolar modo, l’asciugatrice sembra essere un alleato perfetto per il mondo casalingo ma esiste un metodo apparentemente utile per risparmiare sia tempo che soldi ad ogni utilizzo.

Secondo gli esperti del risparmio, c’è un modo semplice ma efficace per permettere all’asciugatrice di compiere il suo dovere in modo più rapido e consumare di conseguenza anche meno energia. Bisognerebbe inserire all’interno della cesta un panno asciutto, insieme a quelli appena lavati e bagnati. Il motivo? Il panno asciutto aiuterà con l’assorbimento dell’umidità, e il processo risulterà più rapido facendo risparmiare sia il tempo ma anche soldi. L’asciugatrice, infatti, richiede solitamente un ben po’ di energia e il consumo potrebbe essere elevato nonostante qualcuno lo preferisca per comodità. Questo non è un metodo con basi solide e scientifiche alle spalle, ma sono in tanti ad averlo provato e promettono una reale riuscita del trucchetto.

Asciugatrice, cosa fare quando la si acquista

L’asciugatrice è uno tra gli elettrodomestici più amati degli ultimi anni e ormai sono in tanti a possederlo per risparmiare il passaggio dello stendino; a trarne vantaggio, sono soprattutto tutte quelle persone che non possiedono un balcone esterno e potrebbero ritrovarsi a dover lottare contro l’eccessiva umidità in casa con gli stendini posti all’interno.

Come ogni elettrodomestico, però, anche l’asciugatrice va utilizzata nel modo corretto e spesso si fanno degli errori evitabili e che soprattutto possono portare a maggiore spreco. Una delle accortezze da avere è sicuramente quella di centrifugare sempre al massimo: nonostante si possa pensare che tenere l’asciugatrice al minimo possa ridurre lo spreco di energia, per questo elettrodomestico non è così: tenendolo al massimo, infatti, l’asciugatura avverrà in modo più rapido perché i panni potranno essere strizzati più velocemente.

Un secondo errore da non fare è quello di non leggere le etichette apportate sui vestiti: ci sono alcuni capi, infatti, per cui è sconsigliato (o vietato) utilizzare l’asciugatrice. Il risultato? Totalmente negativo, perché potreste ritrovarvi con dei vestiti rovinati e irrecuperabili.

Se c’è un’altra cosa sconsigliata, per risparmiare sia tempo che denaro, è quella di caricare troppo l’asciugatrice. Al contrario di ciò che si pensa, non è detto che meno cicli di asciugatura si fanno e più si risparmia, perché caricare troppo l’elettrodomestico vuol dire aumentare il tempo di asciugatura dei vestiti: bisogna ricordarsi sempre che lo scopo è quello di eliminare più acqua possibile, e più vestiti sono presenti all’interno della cesta e meno veloce sarà il risultato.

Infine, bisogna pulire spesso il filtro e il serbatoio dell’asciugatrice: per quanto possa sembrare assurdo, se quest’operazione non viene mai effettuata si ottiene un effetto poco piacevole. Arriverà un certo momento, infatti, in cui l’elettrodomestico inizierà a lavorare con più fatica e in automatico il tempo dell’operazione sarà maggiore e il risultato peggiore.