San Valentino, come ristrutturare casa per vivere felici in coppia

editato in: da

San Valentino è alle porte. Come ogni anno, chi ha il cuore che batte per una persona cerca idee per sorprendere l’oggetto del proprio amore. Particolarmente interessanti a tal proposito sono i consigli degli esperti del portale Habitissimo, che suggeriscono, in occasione della festa degli innamorati, di valutare qualche cambiamento relativo alla ristrutturazione e all’arredo della casa.

Quando si condivide lo stesso tetto è infatti fondamentale, se si punta a essere felici, conciliare le esigenze di entrambi i membri della coppia, ovviamente senza dimenticare la resa estetica finale e la funzionalità degli spazi.

Gli esperti di Habitissimo hanno fornito consigli speciali a chi intende perseguire tutti questi obiettivi. Il primo riguarda la cucina. Ambiente votato alla creatività – cucinare, per chi ha la passione, è uno degli atti creativi più belli in assoluto – negli appartamenti delle giovani coppie senza figli necessita spesso, per motivi di spazio, di ottimizzare ogni angolo.

Una buona idea al proposito può essere quella di posizionare un bancone snack. In questo modo è possibile trovare una quadra tra funzionalità degli spazi ed estetica. Il bancone snack, infatti, è una soluzione moderna molto apprezzata da chi punta ad arredare casa senza trascurare gli ultimi trend.

Dalla cucina si passa al bagno dove, per evitare inutili discussioni, si può dare spazio al doppio lavabo. A tal proposito è bene sfatare un luogo comune: chi pensa che questa soluzione possa trovare posto solo in stanze da bagno di grandi dimensioni può anche cambiare idea! In commercio, infatti, esistono diversi lavabi doppi il cui ingombro totale non è molto diverso da quello dei lavabi singoli.

Proseguendo con i consigli utili per ristrutturare il proprio nido d’amore ricordiamo l’importanza della camera da letto, vero e proprio fulcro della vita di coppia. In questo caso, gli esperti di Habitissimo suggeriscono di improntare l’arredamento dell’ambiente mettendo in primo piano due stili. In questo modo, ciascuno dei due partner ha la possibilità di dar libero spazio ai suoi gusti estetici.

Tornando alla stanza da bagno, come non citare la doppia doccia, sempre più di tendenza? Non c’è che dire: le idee per rivoluzionare il proprio nido d’amore non mancano e sono anche economiche. Per capirlo basta ricordare che, se si condivide la passione per la lettura con il proprio partner, per creare un angolo relax dove immergersi tra le pagine dei propri libri preferiti bastano un paio di poltrone, un tappeto e una piccola libreria.

Inoltre, dal momento che sono sempre di più le persone che scelgono di lavorare da casa e che capita di sovente che entrambi i membri di una coppia impostino in questo modo la loro vita, una scrivania lunga con gli spazi suddivisi da una cassettiera può rivelarsi un’idea super!

Concludiamo ricordando che, nonostante la popolarità degli open space, per gestire meglio la casa può rivelarsi utile delimitare in qualche modo lo spazio. Come riuscirci? Con una semplice parete in cartongesso, soluzione economica e rapida da realizzare.