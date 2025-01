Come recuperare dei posti letto in più in casa, ma senza stanze? Dai complementi d'arredo agli acquisti dell'ultimo minuto, ecco le idee migliori

Fonte: iStock Divano letto

Come accogliere al meglio gli ospiti che rimangono per la notte a casa? Con un posto letto accogliente, in un’atmosfera assolutamente rilassata. La grande verità è che ospitare è un’arte, spesso sono proprio le attenzioni verso quei piccoli dettagli a fare la differenza. Magari deve venirci a trovare un amico o un familiare, ma nel periodo in cui rimane in casa nostra vogliamo semplicemente offrirgli solo il meglio e metterlo a proprio agio. C’è però una domanda da cui non si scappa: dove mettere l’ospite a dormire se non abbiamo una stanza in più? A questo possiamo pensare noi: i nostri consigli per ricavare posti letto in più in casa.

Posti letto in più in casa per gli ospiti: le soluzioni

Capita durante le feste o per i party: abbiamo invitato un amico a dormire ma non sappiamo dove ricavare il posto letto. La soluzione principale, che conoscono tutti, è ovviamente quella del divano letto: parliamo di un’opzione che mette d’accordo tutti, che è conveniente e di design al contempo. Ma non solo, perché al giorno d’oggi troviamo anche letti a scomparsa che possono essere incorporati, richiudibili, estraibili o persino pouf letto. Analizziamo ogni soluzione e cerchiamo di comprendere quella che fa al caso nostro, tenendo presente lo spazio a disposizione.

Il divano letto

Questa scelta è di certo la più “intelligente”: lo possiamo definire un complemento d’arredo funzionale ed elegante, ideale in tutte quelle case in cui c’è la necessità di prestare attenzione verso ogni metro quadrato. Perfetto per ottimizzare lo spazio abitativo ma senza sacrificare il comfort, il divano letto risponde alle esigenze di un arredo multifunzionale: troviamo tantissimi modelli in commercio che vengono incontro ai nostri gusti, dal classico al moderno, con la possibilità di trasformare il divano in un letto all’occorrenza. Questa soluzione viene scelta da tutti, in realtà, non solo da chi ha una casa piccola: un letto in più non guasta mai. Passiamo dunque considerarlo un investimento a lungo termine, un’alternativa economica alla realizzazione di una stanza per gli ospiti.

Letto gonfiabile

Emergenza dell’ultimo minuto? Abbiamo un ospite improvviso e non sappiamo proprio dove farlo dormire? Semplice: rechiamoci in un negozio per trovare un letto gonfiabile, pratico e versatile, spesso realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono il massimo del comfort. Ed è anche leggero e compatto: una volta sgonfiato, è facile da trasportare e riporre.

Letto salvaspazio

Negli ultimi anni abbiamo visto un cambiamento radicale in termini di design: sono sempre più diffusi i cosiddetti mobili salvaspazio, che consentono di non rinunciare a un complemento d’arredo importante e funzionale ma in dimensioni più ridotte o con un design intelligente. E questo è il caso dei letti pieghevoli per ospiti, che appaiono addirittura come delle cassettiere ma in realtà possono essere aperti e offrire un giaciglio comodo per la notte. Non sono delle brandine, non sono dei letti improvvisati, ma dei complementi che fanno davvero la differenza: un letto che appare come un mobiletto dall’esterno è anche comodo da inserire in casa perché di fatto armonizza con il resto dell’arredo senza grossi cambiamenti.

Letti a scomparsa a parete

Il letto a scomparsa a parete, ideato da William Lawrence Murphy, è ormai sempre più in tendenza. Non solo nelle case piccole, come monolocali o bilocali, dove c’è l’esigenza di strutturare gli spazi in modo intelligente, ma anche nelle abitazioni di chi di sovente invita spesso amici e parenti. Quando non si ha una camera per gli ospiti, e nemmeno un divano letto, perché non propendere per un complemento che… non si vede?

Proprio così: è questo il grande vantaggio del letto scomparsa a parete, conosciuto anche con il nome di Murphy bed, in onore del suo inventore. Troviamo tipologie a scomparsa verticale oppure orizzontale: in ogni caso non cambia il meccanismo alla base; quindi, una volta aperti, svelano la loro struttura e consentono agli ospiti di dormire per la notte. I letti trasformabili sono comunque a tutti gli effetti dei letti, e in commercio ne troviamo di diverse misure, a una piazza, alla francese, matrimoniale. Dobbiamo solo selezionare il modello più indicato per noi.

Pouf letto

Abbiamo una casa di modeste dimensioni? Non dobbiamo rinunciare a invitare i nostri amici o parenti per la notte, perché ancora una volta ci viene in aiuto il design moderno con un’idea molto carina, a dire il vero, un complemento che arreda, è creativo, ma non prende troppo spazio: ci permette di rilassarci per leggere un buon libro ma all’occorrenza si trasforma in un letto.

Stiamo parlando del pouf letto: di solito viene usato per poggiare i piedi, ma può assumere altre forme, soprattutto se è pensato per offrire una funzionalità extra. Semplice da usare, bello da vedere ed è anche comodo: si può mettere in camera da letto, nel living o nello studio. O dove comunque ci sia spazio sufficiente. Senza però dimenticare un consiglio: agli ospiti va offerta un’atmosfera tranquilla e anche un po’ di privacy.

Mobile letto e tavolo

Infine, ancora un’idea intrigante per chi desidera avere un letto sempre pronto per ospitare amici e parenti: ancora una volta viene in nostro aiuto l’arredamento salvaspazio. In commercio non mancano soluzioni ad hoc come mobili che non solo presentano all’interno un letto singolo pieghevole ma persino un tavolo. Con un unico mobile di design e di piccole dimensioni, a costi spesso convenienti, possiamo così risolvere l’annoso problema.

Come scegliere la soluzione più indicata?

Abbiamo visto a questo punto che esistono tantissime opzioni, possiamo così considerare il letto a ribalta verticale oppure orizzontale, il divano letto, o magari una soluzione più strutturata con armadio letto e televisione, o letto con tavolo, oppure un pouf letto singolo che risolve le situazioni di emergenza con un ospite che viene a trovarci all’ultimo minuto. Ma come scegliere il modello più indicato per noi? Molto dipende dallo spazio che abbiamo a disposizione e anche dallo stile del nostro ambiente: i mobili salvaspazio sono spesso moderni, si inseriscono alla perfezione in stanze dalle influenze minimal, ma per fortuna esistono tipologie che riflettono un gusto più contemporaneo e classico, a seconda delle nostre preferenze.