Come decorare la porta d'ingresso per Natale? Idee e composizioni super facili (e low cost) come alternativa alla classica ghirlanda natalizia

Fonte: iStock Porta d'ingresso a Natale

Cosa c’è di meglio di immergersi nell’atmosfera natalizia scegliendo gli addobbi giusti con cui decorare casa durante il periodo delle festività? Non solo i nostri ambienti, ma anche la porta d’ingresso: l’usanza di addobbarla, in effetti, è molto in voga in ogni parte del mondo, perché rende l’atmosfera molto più festiva, oltre a darci il bentornato natalizio quando torniamo a casa. Ma, oltre alla ghirlanda, quali sono le idee originali per decorare la porta d’ingresso a Natale? Vi sveliamo le più belle.

Luci LED e ghirlande luminose per addobbare la porta d’ingresso a Natale

Addobbare la porta d’ingresso per le festività è un modo meraviglioso per diffondere lo spirito natalizio e accogliere in modo caloroso amici e familiari che ci vengono a trovare per le feste. La classica ghirlanda natalizia è un’opzione sempre amata, è vero, ha il suo fascino, ma perché non sbizzarrirci anche con altri lavoretti? Partiamo dall’illuminazione: del resto, è proprio questa a dare un tocco magico alle città e alle nostre case durante il periodo festivo.

Per la porta d’ingresso, scegliamo una cascata di luci LED, una sorta di cortina luminosa: appendiamole verticalmente intorno al telaio della porta, creando un effetto davvero “wow”. In commercio si trovano tantissimi prodotti, come le luci LED a forma di stelle o di fiocchi di neve, per enfatizzare maggiormente il tema natalizio. L’alternativa alla ghirlanda verde, invece, è la ghirlanda luminosa, da realizzare in forma circolare usando un filo metallico come base e avvolgendo una serie di lucine LED. Il risultato finale è un addobbo moderno, quasi minimalista.

Composizioni con pigne e bacche per la porta d’ingresso a Natale

Vogliamo realizzare delle composizioni autentiche? Allora possiamo valutare di addobbare la porta di ingresso durante il periodo natalizio usando elementi come pigne e bacche. Arredare casa con i fiori è sempre un’ottima idea: in ogni stagione, possiamo portare un pizzico di natura in casa nostra. E quale modo migliore se non quello di usare le pigne, che si prestano alla perfezione per adornare la porta d’ingresso? Creiamo una composizione usando pigne di diverse dimensioni, arricchite con bacche rosse o bianche. Dopodiché, leghiamo insieme gli elementi che abbiamo scelto usando un filo di iuta o del nastro di raso, a mo’ di ghirlanda, se lo desideriamo, oppure creando una sorta di cornice da appendere.

Porta d’ingresso natalizia con rami di abete, rami secchi, agrifoglio e arance essiccate

Le idee non sono di certo finite qui. Rami di abete e agrifoglio consentono di realizzare delle decorazioni fresche e profumate: possiamo intrecciare i rami di abete per creare dei mazzi da appendere ai lati della porta: diamo un tocco vivace e tradizionale con l’agrifoglio, con le sue foglie lucide le bacche rosse. E possiamo dire persino di averlo fatto noi, con le nostre mani: riusciamo a immaginare un modo migliore di addobbare la porta di ingresso per Natale?

Un altro elemento decorativo molto apprezzato in questo periodo? Le fette di arancia essiccate: belle quanto profumate, creiamo ancora una volta degli addobbi a mano, usando del filo e alternando le fette di arancia con bastoncini di cannella e stelle di anice. Non sono solo perfette per decorare, ma diffondono di certo un aroma natalizio a dir poco delizioso. Questa idea è utile anche per decorare la tavola di Natale, volendo.

Abbiamo anche altre idee, stavolta con i rami secchi. Realizzare i decori fai da te natalizi è un modo per metterci alla prova e per trascorrere un pomeriggio divertente insieme ai nostri figli o nipotini, o con la famiglia e gli amici: con i rami secchi, per esempio, c’è una soluzione low cost per arredare la porta d’ingresso. Usiamo uno spray dorato o argentato per decorare i rami prima di appenderli, magari, sempre servendoci di un filo, possiamo aggiungere delle piccole decorazioni come palline o fiocchi di neve da appendere alla porta.

Ricicliamo le vecchie palline dell’albero

Vogliamo rinnovare il nostro albero di Natale quest’anno? Nessun problema: magari abbiamo visto una tendenza che ci piace molto o semplicemente abbiamo il desiderio di creare qualcosa di unico e magico. Non gettiamo via le nostre vecchie palline, però, perché possono tornarci utili per molti lavoretti per addobbare la porta d’ingresso. Come? Semplice: possiamo creare una ghirlanda, per esempio, ma usando una base circolare in metallo o polistirolo con fil di ferro e fissare le palline. Consigliamo di alternare colori e dimensioni per creare un effetto più dinamico, aggiungendo magari anche nastri e fiocchi.

Festoni per la porta d’ingresso

Ancora un’alternativa alla classica ghirlanda, perché non usare i festoni? L’aspetto natalizio è assicurato, e con il minimo sforzo. Possiamo legare o attaccare i fiocchi alla porta: di solito, molti fiocchi in commercio hanno la colla o comunque una clip speciale, quindi non dovremo fare molto. Suggestivi e festivi, i festoni possono essere di colore verde classico, da arricchire con pigne, bacche rosse e luci a LED, o magari luminosi, per un effetto più scintillante. E per chi non vuole rinunciare all’effetto rustico, allora realizziamone uno in juta, con rami secchi, pigne e campanelle per uno stile naturale.

Decorazioni davanti all’ingresso di casa: idee originali

Di solito in Italia non siamo abituati a esagerare con le decorazioni natalizie all’esterno, ma, se vogliamo ottenere un effetto molto “americano”, allora possiamo valutare delle soluzioni davvero chic per un ingresso super natalizio. Lo zerbino a tema non può mai mancare, di solito con stampe festive o scritte natalizie; l’alternativa sono le figure luminose, molto in voga negli ultimi anni, come renne, stelle o Babbo Natale a luci LED, per risparmiare e scegliere una tecnologia sostenibile e vicina all’ambiente.

Chi ha un giardino, può valutare addirittura di posizionare una slitta natalizia: perché no? E quando si sta per avvicinare la Vigilia di Natale, si possono mettere dei doni finti per accentuare l’effetto natalizio. Casette rustiche, lanterne luminose, alberelli decorativi, ghirlande oversize: è difficile resistere alla tentazione di propendere per tutto, ma noi consigliamo di scegliere un tema per addobbare la casa a Natale e seguire il filone, così da ottenere un effetto festivo, ma non eccessivo.