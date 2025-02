Il Palazzo del Cielo, l’edificio più alto al mondo tenuto segreto per 13 anni

La residenza a Dubai, soprannominata come "il palazzo del cielo", è stata tenuta segreta per ben 13 anni: ecco tutto quello che sappiamo

Fonte: IPA Il Palazzo del Cielo

Immaginate una residenza tenuta segreta per 13 anni: questa è la storia del Palazzo del Cielo, che è arrivato da poco sul mercato e di cui almeno per il momento non si sa ancora tutto. Questa lussuosa dimora ha un costo proibitivo di ben 40 milioni di sterline e si trova arroccata proprio sulle nuvole. Ci troviamo a Dubai, nell’edificio più alto del pianeta: il Palazzo del Cielo, così è stato soprannominato, è al momento in fase di vendita e sono state condivise delle prime immagini con Intelligenza Artificiale per mostrare come apparirà, una volta arredato e decorato.

Il Palazzo del Cielo, la residenza a Dubai tenuta nascosta per 13 anni

Il prezzo è da capogiro: 40 milioni di sterline per una lussuosa dimora che si trova tra le nuvole. Sembra fantascienza ma in realtà ancora una volta il mercato immobiliare riesce a stupire soprattutto gli imprenditori che amano investire nel luxury. Il Palazzo del Cielo si trova precisamente al 107° e 108° piano dell’iconico Burj Khalifa di Dubai, che raggiunge l’altezza di ben 830 metri. Questa residenza è inoltre dotata di 12 posti auto, giardini privati, ben tre palestre, campi da tennis e un comodo ascensore interno privato.

Fonte: IPA

Questa proprietà era originariamente destinata a una celebrità di alto profilo, come raccontato da Jam Press: inoltre, accedere a questo attico consente di usufruire dei comfort dell’Armani Hotel. Proprio così: disponibile a chiunque desideri vivere tra le nuvole, è un’opportunità unica nel suo genere, che al momento non è ancora arredata ed è anzi in attesa di essere completamente decorata. Si presenta come una sorta di tela bianca con un potenziale infinito.

Salta subito all’occhio la caratteristica principale della proprietà: le ampie finestre che regalano una vista panoramica a 360°, senza eccezioni. È così possibile fermarsi ad ammirare il Golfo, Palm Jumeirah e persino le montagne di Ras Al Khaimah, nelle giornate più soleggiate e limpide. Una volta completamente arredato, questo Palazzo del Cielo apparirà come nelle foto che sono state condivise dallo studio di design britannico.

Tenuto segreto per 13 anni, è stato quotato dunque per 40 milioni visto che “sorge” tra le nuvole dell’edificio più alto al mondo. Secondo gli esperti del settore, la presenza di questo edificio sul mercato immobiliare sposta decisamente i limiti verso un concetto di ultra lusso, tenendo conto che si estende su una superficie di 21.000 piedi quadrati distribuiti su due piani.

L’architettura e lo stile del Palazzo del Cielo

Fonte: IPA

I progetti di questo magnifico appartamento prevedono naturalmente di arredare una zona giorno principale, camere da letto, un ufficio per fare smart working, un bagno, un home cinema con sistema avanzato e persino una sala giochi per bambini. Lo spazio è stato decorato elegantemente: i designer hanno pensato di declinare lo stile in un gioco di tonalità tra crema e color oro, con pavimento in marmo e una scala a chiocciola con corrimano dorato.

A far aumentare il valore del Palazzo del Cielo è proprio l’ampia possibilità di personalizzazione: viene infatti venduto premendo sul concetto di “infinite possibilità”. Questa casa presenta inoltre delle finestre che vanno dal pavimento al soffitto di dimensioni importanti, e sono proprio queste a far aumentare ulteriormente il prezzo: quella vista mozzafiato senza ostacoli sul mondo esterno, che appare come una cartolina intima e privata di Dubai.

Rispetto alla zona giorno, per la camera da letto e il bagno si punta un’atmosfera più soffusa, con luci calde e un arredo di tipo opulento, che riprende appunto quel concetto extra lusso di cui abbiamo parlato. Si immagina un bagno in stile moderno, in pietra, ma con una comodità extra, ovvero una vasca idromassaggio con vista mozzafiato presente in camera da letto. Volendo, è possibile integrare anche un ufficio per lo smart working.

Fonte: IPA

Il costo proibitivo da oltre 40 milioni di sterline

Di certo la sua quotazione è importante, più di 40 milioni di sterline: è pur sempre la residenza più alta al mondo ma c’è un motivo se trovare un acquirente non è così facile. I dettagli di questo Palazzo del Cielo sono rimasti un segreto quasi gelosamente custodito per 13 anni fino a quando non è stato acquistato da Karl Haddad e dal suo socio in affari nel 2002. È stato lui ad assumere uno studio di design per mostrare di fatto le “infinite possibilità” dell’appartamento.

“Ancora oggi, questo è l’edificio più bello del mondo. Chiunque lo acquisti avrà una vista libera per tutta la vita, ed è questo che lo rende davvero unico”, ha spiegato Karl Haddad al The National News. Ha inoltre voluto sottolineare che gli ascensori presenti all’interno del palazzo sono “super veloci”, quindi non si deve temere di perdere troppo tempo nel raggiungere la propria casa. “L’aria è anche incredibilmente pulita a ogni livello, il che è molto importante perché non ci sono balconi, e anche la sicurezza qui è eccezionale. E hai l’ascensore di servizio che porta direttamente all’appartamento, quindi qualsiasi lavoro che verrà svolto sarà relativamente semplice”.

Fonte: IPA

La proprietà è sul mercato da poco tempo, ma ancora oggi non è stata acquistata. A fungere da deterrente, se così possiamo dire, il costo che comunque comporterebbe l’arredamento, essendo così spazioso e imponente. “La vista dall’attico è semplicemente incredibile e questa è un’opportunità unica nella vita per acquistare un appartamento in uno degli edifici più iconici del mondo. Ho visitato lo Sky Palace molte volte e ogni volta mi toglie il fiato”.

Esistono proprietà simili anche in molte altre parti del mondo, da New York a Tokyo, ma non si trovano posizionate così in alto: alcuni edifici sono stati valutati a partire da un costo di 200 milioni di sterline. Ed è quindi molto probabile che anche il Palazzo del Cielo, una volta completato e arredato finemente, verrà venduto a un costo superiore ai 90 milioni di dollari. Del resto, è un “piccolo” prezzo da pagare per dire di abitare praticamente quasi sulle nuvole.