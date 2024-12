Mocha Mousse, idee per arredare casa col colore Pantone 2025

Fonte: iStock Casa color Mocha Mousse

Siamo pronti a dare una pennellata diversa alla nostra casa? Allora abbiamo la soluzione per chi desidera (davvero) rivoluzionare gli ambienti, usando il colore Pantone dell’anno 2025: Mocha Mousse. La tonalità è il marrone, e ricorda il cappuccino: un colore caldo, lussuoso, che avvolge i nostri ambienti e li rende molto più intimi. La buona notizia è che possiamo portarlo anche noi nelle case con un pizzico di impegno: vediamo cos’è il Mocha Mousse, come arredare casa e a quale palette abbinarlo.

Cos’è il Mocha Mousse, il colore Pantone 2025

Se il colore del 2024 è stato il Peach Fuzz, profondamente diverso rispetto al Mocha Mousse, per il 2025 prepariamoci a farci avvolgere da un comfort semplice quanto sofisticato: non è un colore qualsiasi, anche perché, come avviene ogni anno, è stato scelto dopo aver analizzato attentamente le tendenze e la psicologia del colore. Dalla moda al design, fino all’arredamento e al beauty, sono tutti pazzi per il Pantone Mocha Mousse.

Prima di passare ai consigli per l’arredo, proviamo a capire il colore: “Questa è una tonalità che trasmette calore e sensazioni avvolgenti. È un colore che ci invita a rallentare, a prenderci cura di noi stessi e a godere dei piccoli piaceri della vita”, ha dichiarato Leatrice Eiseman, executive director del Pantone Color Institute. L’eleganza è dunque indiscussa: scopriamo quali sono le palette con cui abbinarlo.

Le palette da abbinare al Mocha Mousse

Ogni colore deve essere abbinato seguendo una logica: a suggerire come introdurre il Mocha Mousse nella nostra casa è Pantone stesso, che ha proposto alcune tonalità con cui ottenere un effetto praticamente impeccabile. Come sempre, molto dipende dal risultato che ci aspettiamo: se preferiamo un gioco più equilibrato, possiamo scegliere il Pantone 2025 insieme a Spicy Mustard, Blue Jewel, Opera Mauve, Desert Flower. Altri colori Pantone che danno quel tocco di vivacità ma al contempo equilibrando il tutto.

Se vogliamo sfruttare, invece, proprio quell’effetto sofisticato e persino amplificarlo, allora Pantone suggerisce di puntare a Gardenia, Willow, Rose Tan, Viola, Cornflower Blue da mixare con il Mocha Mousse. Siamo maggiormente propensi a creare un angolo di relax in casa nostra? Allora tutto quello che ci occorre è abbinare il Mocha Mousse con Cannoli Cream, Safari, Baltic Amber, Chocolate Martini… in un tripudio di tonalità sul beige, sul crema e sul marrone che ci trasmetterà subito un profondo senso di calma e di calore.

Secondo gli esperti, potremmo creare un piccolo capolavoro accostando il Mocha Mousse e il rosso cremisi. Naturalmente non devono essere in questo caso i colori dominanti, ma un’alternanza di tessuti è sicuramente un’ottima idea, come tappeto e cuscini per ravvivare il salotto di casa e renderlo molto più audace e brioso.

Come usare il Mocha Mousse nell’arredamento?

Il colore dell’anno ha indubbiamente un ruolo importante nel dettare le tendenze di ogni settore. Questa tonalità è calda e avvolgente, trasuda lusso ma in modo semplice e trasmette una raffinatezza che non conosce tempo. Se abbiamo sempre sognato di avere una casa accogliente, allora questo è il Pantone che fa per noi.

L’essenza di questo colore viene esaltata da sfumature precise: i toni neutri tenui, come l’avorio, il grigio, il crema. Un consiglio è di propendere per tessuti morbidi, come velluto, per concedere quel tocco di fascino discreto che invita al relax. Sì ai tendaggi, ai tappeti, ai cuscini color Mocha Mousse. Nulla ci dà il bentornato a casa come un divano in pelle color Mocha Mousse. Ma possiamo anche osare facendolo diventare il colore principale di pareti e pavimenti. In effetti, il Pantone 2025 si presta come ottima scelta per i pavimenti, un’armonia dalle sfumature calde.

Pavimenti e pareti color Mocha Mousse: idee

Ricordiamoci che questo colore ci è stato presentato come “sofisticato e lussureggiante”. Ed è proprio così: di base, è un marrone molto diverso da quello cui siamo abituati. Non è un marrone cioccolato, ma risulta molto più delicato, come il color cappuccino. Per esempio, è ideale per il divano: funziona benissimo con i colori neutri, quindi altri marroni e toni terrosi e beige.

In grado di creare calore, dal momento in cui è piuttosto ricco, scegliamo il Mocha Mousse per un rivestimento in legno, per i nostri pavimenti, soprattutto se stiamo per ristrutturare l’abitazione. L’idea in più? Verniciare una parete di casa: invece di procedere con l’intera stanza, negli ultimi anni questa soluzione è in grande tendenza, anche per lo stacco visivo. Il risultato finale non cambierà, perché alla fine lo spazio trasuderà ugualmente lusso e comfort.

Ricordiamo un aspetto molto importante, però, ovvero: possiamo sperimentare con questo colore e rinnovare le pareti e i soffitti, ma senza esagerare. Bisogna sovrapporre delle texture naturali e tattili allo stesso tempo, magari optando per mobili in rattan o tappeti di lana a trama fitta. Possiamo persino realizzare una boiserie in casa, tra cuscini e paralumi.

Gli stili da abbinare al Mocha Mousse

Sì, è un colore versatile: questo significa che possiamo sbizzarrirci. Per tutti gli amanti dello stile moderno e minimalista, allora è bene puntare su una palette cromatica neutra, con linee pulite, pochi dettagli decorativi e materiali come vetro, acciaio e legno chiaro. In questo caso il Mocha Mousse diventa un colore d’accento perfetto per pareti, divani o poltrone, abbinato a grigi chiari, beige o bianco.

Anche per lo stile classico sono tante le idee: usiamo il Mocha Mousse per rivestimenti in velluto di sedie, divani o tende e abbiniamolo a materiali quali il scuro, marmo e tessuti pregiati come seta e velluto. I dettagli che fanno la differenza? Lampadari in cristallo, cornici dorate e tappeti persiani, magari sui toni caldi.

Se prediligiamo lo stile rustico, magari anche un po’ shabby chic, non dimentichiamo di usare i materiali naturali, come legno grezzo, pietra e tessuti come lino o cotone, puntando al Mocha Mousse per i mobili e aggiungendo uno stile maggiore con tovaglie in tessuto naturale, cesti intrecciati e dettagli in ceramica artigianale. La cosa bella del colore Pantone 2025? Possiamo usarlo anche come per lo stile industriale, o lo stile scandinavo (con cui si abbina molto bene per luminosità, semplicità e calore) e quello bohémien, tra colori vivaci, texture ricche e un mix eclettico di dettagli.