Il magnifico palazzo veneziano di Edgardo Osorio, fondatore di Aquazzura

Sulle acque scintillanti della Laguna di Venezia, si specchiano decine di edifici incantevoli: uno di essi è Palazzo Corner Spinelli, considerato l’emblema del passaggio dall’architettura gotica a quella rinascimentale in città. La sua lunga storia ha inizio nel ‘400 e ci conduce dritta ai giorni nostri, quando la dimora è finita nelle mani di Edgardo Osorio, uno dei più famosi imprenditori di successo. Scopriamo qualcosa in più su questo gioiello veneziano.

Dove si trova Palazzo Corner Spinelli

Siamo nel cuore di una delle città più affascinanti d’Italia, e forse anche del mondo intero: Venezia è un luogo ricco d’incanto, dove sorgono alcune architetture di rara bellezza. In questo caso ci troviamo a parlare di Palazzo Corner Spinelli, situato nel centralissimo sestiere di San Marco e affacciato sulle acque del Canal Grande. Per la sua splendida facciata, una lunghissima storia che affonda le sue radici nel Medioevo e un gran numero di persone importanti che sono passate tra le sue mura, è oggi uno degli edifici più celebri della Laguna.

Palazzo Corner Spinelli, la storia

Verso la fine del ‘400, la nobile famiglia Landò decise di commissionare la realizzazione di un elegante edificio che affacciasse su Canal Grande. Nacque così un affascinante palazzo (la sua data è incerta, ma sicuramente compresa tra il 1480 e il 1490, ovvero proprio agli sgoccioli del Medioevo) che segna incontrastabilmente il passaggio dall’architettura gotica a quella rinascimentale, diventando l’emblema di tale novità in tutta Venezia. La progettazione della dimora venne affidata all’architetto Mauro Codussi, il quale diede vita ad un capolavoro che, in seguito, usò come modello per la sua grande opera d’arte, Palazzo Vendramin Calergi – dove oggi ha sede il Casinò.

Nel 1542, il proprietario Pietro Landò fu costretto a vendere il palazzo per via della sua disastrosa situazione economica: ad acquistarlo fu Giovanni Corner, che decise di restaurarlo a sua immagine e somiglianza, ingaggiando l’architetto Michele Sanmicheli e il famosissimo pittore Giorgio Vasari, della scuola di Michelangelo. Fu in questo periodo, dunque, che la dimora acquistò i suoi caratteri più eleganti e divenne un vero e proprio gioiello. Un paio di secoli dopo, nella storia di questo splendido edificio veneziano si affacciò la famiglia Spinelli, rinomati mercanti di seta: nel 1740 venne infatti a loro affittata, e rimase nella loro piena disponibilità fin quando, nel 1810, non venne acquistata dalla famiglia Comoldi.

Ancora qualche decennio, e Palazzo Corner Spinelli passò nuovamente di mano. Nel 1850 venne acquistata dalla celebre danzatrice Maria Taglioni, una vera collezionista di palazzi affacciati su Canal Grande – fu anche proprietaria della Ca’ d’Oro, della Ca’ Barzizza e di Palazzo Giustinian Lolin. Durante il secolo scorso, la dimora si trasformò nella sede della famosa ditta Rubelli, che si occupa di pregiati tessuti in seta per l’arredamento. Fin quando, appena una manciata di anni fa, non entrò in scena Edgardo Osorio.

Chi è Edgardo Osorio

Facciamo una breve parentesi per incontrare Edgardo Osorio, l’attuale proprietario di Palazzo Corner Spinelli. Nato in Colombia e cresciuto tra Miami e Londra, dove ha potuto frequentare le migliori scuole, è uno dei più celebri imprenditori nel mondo delle calzature di lusso. Edgardo ha fondato il brand Aquazzurra a Firenze nel 2011, e in pochissimi anni ha portato le sue scarpe letteralmente in giro per il mondo. Basti pensare che il Principe Harry e sua moglie Meghan Markle le hanno indossate nel giorno del loro matrimonio!

Qualche anno fa, dopo aver risieduto a Londra per tanto tempo, Edgardo Osorio e il suo (allora) compagno Ricardo de Almeida Figueiredo decisero di acquistare casa in Italia, immaginandosi già in una splendida villa con vista mozzafiato sulle acque turchesi della Sicilia o della Costiera Amalfitana. E invece, dietro consiglio di un caro amico, si innamorarono perdutamente di Venezia e di Palazzo Corner Spinelli. Così, nel 2020 Edgardo acquistò la dimora e diede il via a lunghi lavori di restauro, per riportarla al suo originario splendore.

La lunga ristrutturazione

Ci sono voluti oltre due anni di lavori, nel corso dei quali Edgardo e Ricardo sono convolati a nozze (il loro matrimonio si è tenuto nella meravigliosa cornice di Noto), ma alla fine Palazzo Corner Spinelli è diventato il perfetto nido d’amore. La facciata è rimasta la stessa: le sue splendide bifore a tutto sesto, che evidenziano i tre piani su cui l’edificio si suddivide, guardano sulle acque del Canal Grande. Il primo piano è invece stato completamente rinnovato – d’altra parte, occorreva trasformarlo in un’abitazione, dopo essere stato per tanti anni la sede di un’azienda.

Oggi ospita due camere da letto e tre bagni, dove dominano un arredamento elegante e dai canoni classici e decine di affreschi preziosissimi. Molti dettagli sono rimasti invariati, come le imponenti colonne di pietra e i pavimenti in battuto di terrazzo alla veneziana: sono stati tuttavia impreziositi da colori vivaci, arredi raffinati e pezzi da collezione acquistati qua e là – Edgardo è da sempre innamorato delle case d’asta, dove ha fatto grandissimi affari. È il caso, ad esempio, dell’antico specchio inglese che campeggia nella camera degli ospiti, giusto un po’ meno pretenziosa rispetto alla camera padronale con il suo immenso letto a baldacchino.

Un’altra stanza meravigliosa è il boudoir, impreziosita da opere d’arte di Basquiat e di Anselm Reyle, ma anche da una scultura turchese in vetro di Murano disegnata da Osorio stesso. Incantevole poi il divano modulare bianco che la coppia ha acquistato ben prima di pensare alla casa in cui lo avrebbero sistemato, disegnato da Vladimir Kagan negli anni ’60. Mentre la cucina è un gioiello di raro fascino, realizzata appositamente per Edgardo da Officine Gullo. Interamente dipinta in turchese e con finiture in nichel, è arricchita da porcellane cinesi che raffigurano fiori, piante e animali esotici. Il tutto in un ambiente dominato da pareti decorate a mano e parquet dipinto a strisce.