Fonte: iStock Arredare l'ingresso

Di tutti gli spazi della nostra casa l’ingresso è sicuramente quello meno sfruttato. Soprattutto se abbiamo un’abitazione di dimensioni contenute, dovremmo valutare con attenzione la possibilità di usare a nostro favore ogni centimetro di spazio a disposizione. Quello dietro la porta d’ingresso in effetti ci torna molto utile in moltissimi modi, anche se tutto dipende dalla posizione della porta, perché ci sono tanti accessori e mobili che ci consentono di recuperare dello spazio extra per qualsiasi evenienza. Vediamo dunque come arredare con cura il nostro ingresso di casa e sfruttare questo spazio che talvolta ignoriamo.

Lo spazio dietro alla porta d’ingresso, utile e comodo

Parola d’ordine praticità: negli ultimi anni le case si sono evolute. Se un tempo avevamo molto spazio a disposizione, oggi sentiamo sempre più spesso la necessità di ottimizzare e di puntare sui mobili salvaspazio. La prima cosa da sapere è che non dobbiamo arredare il nostro ingresso in modo che risulti eccessivamente caotico o persino disordinato. Del resto, questa porzione della nostra abitazione è estremamente importante per la percezione: ci dà il bentornato a casa e dà il benvenuto ai nostri ospiti.

Se disponiamo di uno spazio a disposizione dietro la porta, cerchiamo di valutare la possibilità di arredarlo con dei mobili salvaspazio o magari con dei complementi d’arredo che completano l’insieme e che al tempo stesso svolgono una funzione pratica. Ci vengono in aiuto moltissimi arredi, e abbiamo pensato di consigliarvi alcuni modi per ottimizzare lo spazio in casa sfruttando lo spazio dietro alla porta d’ingresso.

Una comoda libreria

Come anticipato, dobbiamo prima di tutto calcolare lo spazio a disposizione: se è sufficiente, possiamo posizionare una comoda libreria poco profonda, o in alternativa puntare sui classici moduli da organizzare come preferiamo. In questo caso abbiamo la possibilità di scegliere i colori e persino alternarli, per un effetto chic. Sicuramente una libreria torna utile per i libri, i nostri ricordi più cari, i souvenir di viaggio e altri oggetti da esposizione, che possiamo usare per rendere questo spazio molto più nostro.

L’appendiabiti? Irrinunciabile

Ci sono moltissime idee per sfruttare lo spazio dietro alla porta d’ingresso, ma se non abbiamo abbastanza spazio allora propendiamo per un appendiabiti. Sulla parete, sfruttiamo i comodi ganci da appendere: giacche, sciarpe e borse saranno così appese all’ingresso e pronte da usare. Se riusciamo, oltre a un appendiabiti, in questa zona possiamo riporre un portaombrelli colorato, possibilmente a contrasto rispetto al colore dei ganci, così da giocare con le tonalità.

Un mobiletto per ogni evenienza

Una piccola consolle è l’ideale per avere a disposizione dello spazio extra da usare in base alle necessità. Sappiamo che nell’ingresso non possono mancare determinati complementi: riponiamo qui il nostro mazzo di chiavi, gli effetti personali, la borsa, o ancora un magnifico vaso di fiori o una pianta per dare una maggiore personalità alla zona. Decorativa e funzionale, si caratterizza per versatilità: naturalmente dobbiamo calcolare molto bene lo spazio e soprattutto optare per un modello della giusta misura per evitare di ingombrare troppo l’ingresso, che deve sempre garantire la mobilità. Altrimenti il risultato finale sarebbe un tantino disordinato.

Uno specchio, elegante e funzionale

Anche in questo caso possiamo valorizzare gli ingressi più piccoli: lo specchio è un vero e proprio alleato, perché ci permette di ampliare la percezione dello spazio a disposizione. In questo modo risulterà molto più arioso e ordinato, creando un senso di profondità determinante per il risultato finale. Volendo, se abbiamo arredato con la consolle, possiamo posizionare lo specchio piccolo poco sopra. Questo è un complemento d’arredo irrinunciabile per chi ama ritoccarsi il trucco o aggiustare l’acconciatura prima di uscire, ma non sottovalutiamo la sua funzione decorativa, che conferisce maggiore stile al nostro ingresso.

Le mensole, per chi vuole decorare con stile

Abbiamo citato finora molti mobili che tuttavia occupano spazio: se non riusciamo ad abbellire la zona come vogliamo, possiamo usare un trucco d’arredo efficace secondo i designer: sfruttare la verticalità delle pareti. Quando un ambiente è poco spazioso, sono proprio le pareti a venire in nostro aiuto: installiamo dunque delle comode mensole da usare come preferiamo. Possiamo così mettere in mostra i nostri libri preferiti, le foto dei viaggi o quel tocco personale che non guasta mai.

Mobile ingresso con panca, non solo relax

Un mobile ingresso con panca è una soluzione pratica e versatile, perfetta per ottimizzare lo spazio e migliorare l’organizzazione della casa. Se posizionato dietro la porta d’ingresso, presenta vantaggi funzionali ed estetici, perché massimizza lo spazio senza ingombrare il passaggio e ha una duplice funzione, di seduta e contenitore. Possiamo sederci comodamente per indossare o togliere le scarpe, sfruttando i vani contenitore e i cassetti per riporre i nostri accessori di stagione, tra cui sciarpe, borse, foulard, guanti e molto altro. Sta comunque a noi rispondere alle nostre esigenze, ponendoci una domanda: per cosa ci occorre quello spazio extra? In base alle risposte e allo spazio a disposizione, potremo scegliere la soluzione più consona per il nostro ingresso.

Trucchi per un ingresso piccolo

Più in generale, se vogliamo davvero arredare un ingresso alla perfezione, dobbiamo seguire pochi e semplici consigli: anche se non abbiamo tanti metri quadrati a disposizione, possiamo comunque esprimere la nostra personalità con creatività, senza dimenticare la funzione principale, ovvero l’accoglienza. Scegliamo dunque alcune delle soluzioni suggerite, tra mensole e mobili a muro, che risultano poco ingombranti. Ricordiamoci di sfruttare gli angoli, ma non dimentichiamo di usare gli specchi per ampliare la percezione dello spazio e di scegliere la giusta illuminazione. Se il nostro ingresso non è illuminato dalla luce naturale, possiamo optare per faretti LED da incasso, improntati sullo stile moderno e che puntano al risparmio energetico.

Anche i colori sono importanti: è bene propendere per tonalità neutre come il bianco, che riflette la luce e dona quindi maggiore luminosità. Se il bianco non ci ispira, possiamo scegliere colori pastello, che mettono di buonumore e personalizzano l’ingresso proprio come abbiamo sempre sognato.