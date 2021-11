Green Christmas tableset: decoriamo la tavola di Natale in modo eco!

Anche apparecchiare la tavola per Natale può essere un gesto amico dell’ambiente. Bastano pochi semplici accorgimenti e potremmo avere una tavola natalizia non solo green, ma anche ecologica ed economica. Vediamo qualche spunto pratico.

Come decorare la tavola di Natale in versione eco: tovaglie e tovaglioli di stoffa

Vi dico la verità: per me, questo è un must have tutto l’anno! Utilizzare tessili in stoffa e non usa e getta in carta un modo semplicissimo per essere zero waste e dare alla vostra tavola un allure elegante e raffinata. Volete mettere apparecchiare con una bella tovaglia in cotone o lino e tovaglioli abbinati al posto di tovagliette e salviette di carta? L’effetto sarà immediatamente più chic, più sontuoso e natalizio e soprattutto non ci sarà nemmeno un grammo di spazzatura nella pattumiera.

Come decorare la tavola di Natale in versione eco: centrotavola naturali

Realizzare un centrotavola naturale è molto più semplice di quello che pensate. Ci sono decine di tutorial su Pinterest e Youtube che vi insegnano a crearne uno partendo da oggetti che potete trovare anche facendo una passeggiata al parco con i bambini, quindi davvero a costo zero. Rametti di pino, pigne, foglie colorate, addirittura sassolini. Vi bastano solo un vaso o un piatto da portata in cui assemblare il tutto e qualche candela da accendere al momento giusto!

Come decorare la tavola di Natale in versione eco: usate quello che avete già in casa

Come vi dicevo prima, cercate di evitare di acquistare cose che butterete subito dopo le feste. Regalatevi piuttosto qualche ramo di piante che poi potrete essiccare e mettere in un angolo del salotto o utilizzate le sempre meravigliose piante aromatiche, come il rosmarino, l’alloro o la salvia, che si prestano alla realizzazione di centrotavola e decori meravigliosi e profumatissimi.

Come decorare la tavola di Natale in versione eco: segnaposto fai da te

Volete regalare un’attenzione in più ai vostri ospiti? Realizzate un decoro segnaposto o un portatovagliolo fai da te, magari insieme ai vostri bambini. Potete crearlo in carta, o usando materiali di recupero come vasi e vasetti in cui inserire magari un lumino, oppure oggetti naturali come pigne o rametti. I più piccoli saranno entusiasti di questa idea e voi farete un figurone!