Al RHS Chelsea Flower Show 2025 i giardini diventano spettacolo

Fonte: RHS Chelsea Flower Show Il Chelsea Flower Show trasforma ogni anno il cuore di Londra in un paradiso botanico, dove giardini d’autore, innovazioni verdi e visioni artistiche danno forma al futuro del giardinaggio

Ogni anno, nel cuore di Londra, il verde prende vita in una delle manifestazioni floreali più prestigiose e iconiche del mondo: il RHS Chelsea Flower Show. Se eventi come Floralia 2025 nel parco del Castello di Grand-Bigard raccontano la primavera attraverso distese di tulipani e atmosfere fiabesche, Chelsea è il trionfo del garden design, una vera e propria passerella di “alta moda” botanica che attira visitatori da ogni angolo del pianeta.

Tenuto nei magnifici giardini del Royal Hospital Chelsea sin dal 1913 (fatta eccezione per gli anni delle due guerre mondiali e il 2020 per la pandemia), questo evento rappresenta la massima espressione dell’arte del giardinaggio.

Storia di un’istituzione centenaria

Il Chelsea Flower Show nacque come Great Spring Show e venne ospitato per la prima volta il 20 maggio 1913. Fin dall’inizio, fu un successo: espositori da tutta la Gran Bretagna presentarono le loro creazioni floreali, e già nella prima edizione venne assegnata una medaglia d’oro per un giardino roccioso progettato da John Wood.

Durante la Prima Guerra Mondiale, la manifestazione continuò fino al 1916, quando fu sospesa per motivi logistici e morali. Riprese nel 1919, non senza difficoltà: il governo voleva imporre una tassa di intrattenimento, poi evitata grazie al riconoscimento del valore educativo dell’evento.

Negli anni successivi, la fiera crebbe in prestigio, diventando un punto fermo del calendario primaverile londinese.

Negli anni ’50 arrivò una svolta strutturale: il padiglione principale venne sostituito da un’enorme tenda supportata da 278 pali, per anni la più grande al mondo. Con l’ascesa al trono della Regina Elisabetta II nel 1952, il legame con la monarchia si rafforzò, tanto che la Sovrana divenne patrona della Royal Horticultural Society (RHS).

Nel corso dei decenni, il Chelsea Flower Show ha saputo reinventarsi: dagli spettacolari allestimenti di orchidee degli anni ’60 alla comparsa dei bonsai, dalle celebrità del giardinaggio televisivo degli anni ’70 ai giardini concettuali degli anni ’90. Ogni edizione ha introdotto novità, tendenze e innovazioni, mantenendo sempre altissimo il livello qualitativo.

Il cuore pulsante: il Great Pavilion

Il Great Pavilion, cuore pulsante della manifestazione, copre oggi quasi 12.000 metri quadrati – l’equivalente di 500 autobus londinesi parcheggiati.

Qui si possono ammirare esposizioni di piante straordinarie provenienti da tutto il mondo. Alcuni espositori, come McBean’s Orchids, Blackmore & Langdon e Kelways Plants, partecipano sin dalla prima edizione.

All’interno del padiglione trovano spazio anche le esposizioni scientifiche e le nuove introduzioni botaniche, spesso svelate in anteprima proprio al Chelsea.

Un palcoscenico internazionale per il design del giardino

Oggi, il Chelsea Flower Show è riconosciuto come la vetta del garden design a livello mondiale.

Paesaggisti di fama internazionale, da Tokyo a New York, presentano progetti audaci e spettacolari. Oltre ai giardini su larga scala, l’evento ospita anche una sezione dedicata ai Balcony and Container Gardens, perfetti per chi cerca idee applicabili agli spazi urbani ridotti.

Nel 2025, dieci di questi piccoli giardini hanno dimostrato che la creatività non ha limiti, nemmeno in pochi metri quadrati.

Dalla presenza di vasche da bagno, scaffali per libri, giochi di luce e d’acqua, fino all’uso innovativo di materiali sostenibili, questi micro-ambienti offrono spunti reali per migliorare i propri spazi domestici.

I giardini protagonisti del 2025

L’edizione 2025 del Chelsea Flower Show presenta cinque giardini d’autore che coniugano design innovativo, sostenibilità ambientale e riflessioni sul benessere umano.

Seawilding Garden. Ispirato alla costa scozzese di Loch Craignish, ricrea un paesaggio costiero con affioramenti rocciosi, zone umide, una piscina salata e una scultura che evoca le praterie marine. In collaborazione con l’Ocean Conservation Trust, include piante marine vive. Dopo l’evento, sarà trasferito nel luogo originario come spazio educativo. Navium Marine: Blue Mind Garden. Pensato per un contesto urbano costiero, questo giardino evoca tranquillità attraverso suoni d’acqua, superfici riflettenti e piante dai toni freddi. Realizzato con materiali sostenibili (come piastrelle di conchiglie riciclate), sarà donato all’Acquario di Plymouth per proseguire la sua funzione pubblica. Komorebi Garden. Ispirato all’estetica giapponese, è un rifugio urbano intimo, con giochi di luce tra le fronde, materiali naturali come bambù e carbone, e una struttura rialzata in legno. Sarà reinstallato in una scuola come parte di un progetto educativo. The Avanade Intelligent Garden. Una foresta urbana sperimentale dove l’intelligenza artificiale monitora alberi, aria e suolo. I visitatori possono interagire via app con le piante, che “comunicano” i propri bisogni. L’obiettivo è migliorare la resilienza degli alberi nelle città future. Killik & Co ‘Save for a Rainy Day’ Garden. Progettato per affrontare i cambiamenti climatici, usa tecniche di rainscaping per raccogliere e riutilizzare l’acqua piovana. Combina piante resistenti e materiali sostenibili con un’estetica raffinata. Dopo la mostra sarà donato a un rifugio femminile a Camden.

Un’eredità che continua

Ogni giardino presentato al Chelsea ha una seconda vita: molti vengono trasferiti in scuole, ospedali o comunità locali, contribuendo alla rigenerazione urbana e alla sensibilizzazione ambientale.

Ad esempio, il giardino di Seawilding sarà reimpiantato in Scozia, mentre quello di Killik & Co verrà donato a un rifugio per giovani donne a Camden.

Un evento che ispira il mondo

Il Chelsea Flower Show è organizzato dalla Royal Horticultural Society, fondata nel 1804, e promuove l’importanza del giardinaggio come forza positiva.

Nel 1927, quando venne proposta l’esclusione degli espositori stranieri per favorire quelli britannici, la RHS rifiutò con fermezza: “L’orticoltura non conosce nazionalità.”

Oggi come allora, il Chelsea continua a unire il mondo attraverso la bellezza delle piante, la passione per la natura e l’innovazione.

In un’epoca in cui la sostenibilità è fondamentale e gli spazi verdi urbani sono sempre più preziosi, il Chelsea Flower Show non è solo un evento estetico, ma un laboratorio di idee, un catalizzatore di cambiamento, un’ispirazione per tutti.

Che si tratti di un grande giardino o di un semplice balcone, ciò che conta è il desiderio di coltivare bellezza, benessere e armonia con l’ambiente.

Chelsea è molto più di un fiore all’occhiello: è un giardino per il futuro.