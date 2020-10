Gli alberi di Natale più originali: qualche spunto

Non servono sempre il classico abete (naturale o finto) e palline per creare l'atmosfera natalizia: bastano un po' di fantasia e qualche materiale a disposizione, anche e soprattutto di scarto o riciclato, per creare degli alberi di Natale originali e alternativi. Non ci credete? Guardate qui