Hotel Voyeur, alla Milano Design Week 2025, una lampada tra luce e narrazione

Fonte: Paride Vitale Agency La nuova lampada presentata da Seletti alla Milano Design Week

Dal 8 al 12 aprile 2025, in occasione della Milano Design Week, il flagship store di Seletti in Corso Garibaldi 117, Milano, diventa il palcoscenico di un’installazione unica nel suo genere. Il brand italiano, noto per il suo approccio anticonvenzionale al design, presenta Hotel Voyeur, una lampada da tavolo progettata da Selab che esplora il sottile confine tra intimità e osservazione. Accompagnata da un’installazione site-specific sulla facciata dello store, questa nuova creazione trasforma lo spazio in un racconto visivo e immersivo. Non è la prima volta che vediamo Seletti presentare oggetti non convenzionali ai quali difficilmente possiamo assegnare una categoria specifica: qui il confine tra scultura, videogioco e lampada è decisamente labile.

Fonte: Paride Vitale Agency

Hotel Voyeur: il design che racconta storie

Seletti ha sempre giocato con l’ironia, l’arte e la cultura pop, trasformando gli oggetti quotidiani in veri e propri statement visivi di illuminazione e non solo. Con Hotel Voyeur, il brand porta avanti questa filosofia, creando una lampada che non è solo un complemento d’arredo, ma che vorrebbe configurarsi come un’esperienza visiva e narrativa. Il design di questo misterioso oggetto riproduce la facciata di un hotel, con un’insegna illuminata al neon e sei finestre che rivelano piccole scene di vita quotidiana. All’interno, schermi in miniatura trasmettono brevi video in loop della durata di sette minuti, ambientati in stanze d’hotel. Ogni dettaglio, dai movimenti minimi ai gesti più semplici, assume un significato nuovo nel gioco di sguardi tra chi osserva e chi è osservato.

Un’installazione che trasforma lo store in una finestra sulla città

L’esperienza di Hotel Voyeur si espande oltre i confini dello showroom. La facciata del flagship store di Seletti a Milano si trasformerà in una gigantesca riproduzione della lampada in occasione del Fuorisalone 2025, con finestre illuminate che riprendono la stessa estetica e narrativa.

Fonte: Paride Vitale Agency

I video proiettati all’interno della lampada vengono riproposti su larga scala, rendendo la strada un palcoscenico di storie quotidiane. Uno schermo dedicato permette inoltre ai visitatori di interagire con l’installazione, registrando e proiettando i loro stessi contenuti, ampliando il gioco tra pubblico e privato.

Il concetto dietro Hotel Voyeur

“Abbiamo voluto creare un’esperienza che gioca con il confine tra pubblico e privato, invitando lo spettatore a riflettere su ciò che rende così affascinante la vita degli altri,” spiega Stefano Seletti, direttore artistico del brand. “Hotel Voyeur non è solo una lampada, ma un oggetto che racconta storie e stimola la contemplazione.” Questo progetto rappresenta il frutto di tre anni di ricerca e sperimentazione, con l’obiettivo di trasformare un’idea in un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Fonte: Paride Vitale Agency

Le altre novità di Seletti alla Milano Design Week 2025

Oltre a Hotel Voyeur, Seletti presenta Superfurniture, una collezione innovativa di arredi che sfidano le convenzioni del design tradizionale. Il brand porta in esposizione anche una selezione di nuove lampade, complementi e accessori che, con il consueto linguaggio ironico e visionario, trasformano l’ordinario in straordinario. Ogni pezzo racconta una storia unica, confermando l’identità sperimentale e creativa di Seletti.

Hotel Voyeur rappresenta ancora in modo chiaro la filosofia Seletti: un design che sorprende, diverte e fa riflettere. La Milano Design Week 2025 diventa così il palcoscenico ideale per questa nuova creazione. Se siete appassionati di design e amate l’ironia di questo iconico brand, l’appuntamento è in Corso Garibaldi 117, dove Seletti vi aspetta per scoprire il suo nuovo viaggio tra creatività e immaginazione.