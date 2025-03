Salone del Mobile 2025, torna Euroluce, la biennale dell’illuminazione

Fonte: Foto di Lorenzo Pozzi Occhio del designer Axel Meise al Fuorisalone 2023

Dall’8 al 13 aprile 2025, Euroluce farà il suo atteso ritorno al Salone del Mobile di Milano, riaffermandosi come piattaforma internazionale leader nel settore dell’illuminazione. Dopo l’edizione sperimentale del 2023, l’evento del 2025 si preannuncia ancora più grande, con oltre 300 espositori da tutto il mondo, di cui il 47% esteri e 40 nuovi brand al debutto, che occuperanno una superficie espositiva di 32.000 metri quadrati.

Il cuore di Euroluce 2025 sarà incentrato su innovazione, tecnologia e sostenibilità, con particolare attenzione ai sistemi intelligenti, all’integrazione dell’intelligenza artificiale e al biodesign. Questi temi chiave ridefiniranno il concetto di luce, non solo come elemento funzionale, ma anche come componente estetica ed emozionale, fondamentale per il comfort dei nostri spazi.

Fonte: Sou Fujimoto Architects

Euroluce International Lighting Forum

Una delle novità più attese è la prima edizione di “The Euroluce International Lighting Forum”, che si terrà il 10 e 11 aprile. Questo forum internazionale offrirà due giorni ricchi di masterclass, tavole rotonde e workshop, ospitati nell’arena progettata dall’architetto giapponese Sou Fujimoto. Il progetto, diretto da Annalisa Rosso in collaborazione con APIL (l’associazione dei professionisti dell’illuminazione), vedrà la partecipazione di personalità di spicco come Robert Wilson, noto per la sua capacità di trasformare la luce in un’esperienza artistica, e altri esperti come DRIFT, A.J. Weissbard, Marjan van Aubel e Kaoru Mende.

Biodesign per la luce: un nuovo equilibrio per benessere e sostenibilità

Il biodesign sarà uno dei protagonisti dell’edizione 2025. Questa filosofia progettuale mira a creare un nuovo equilibrio tra il progetto e la natura, integrando elementi naturali negli ambienti per promuovere benessere e sostenibilità. Architetti e designer di fama internazionale, come Kengo Kuma e Norman Foster, hanno già abbracciato questo approccio, sottolineando l’importanza di una connessione più profonda tra le persone e l’ambiente naturale.

Fonte: Foto di Lorenzo Pozzi

L’intelligenza artificiale per l’illuminazione personalizzata

L’intelligenza artificiale (IA) avrà un ruolo cruciale nell’evoluzione del design dell’illuminazione. L’IA offre strumenti di progettazione avanzati, consentendo di creare soluzioni personalizzate e ottimizzate per diverse esigenze. Ad esempio, l’uso di algoritmi di apprendimento automatico consente di sviluppare sistemi di illuminazione adattivi, che regolano l’intensità e la tonalità della luce in base alle attività o alle preferenze degli utenti, migliorando così il comfort e l’efficienza energetica.

Fonte: Lorenzo Pozzi

Sostenibilità anche per luce

La sostenibilità rimane al centro dell’attenzione, con un focus sulla riduzione dell’impatto ambientale attraverso l’uso di materiali eco-compatibili e tecnologie a basso consumo energetico. L’integrazione di sistemi intelligenti e l’uso di pratiche di economia circolare sono fondamentali per promuovere un futuro più verde nel settore dell’illuminazione.

Euroluce 2025 fornirà una piattaforma per esplorare queste soluzioni innovative, mostrando prodotti e progetti che combinano estetica, funzionalità e rispetto per l’ambiente. Inoltre, l’evento rappresenterà un’opportunità unica di networking e scambio di idee tra professionisti del settore, designer, architetti e aziende.

Milano si accenderà nuovamente con la magia di Euroluce, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente per tutti gli appassionati di design e innovazione. Un viaggio affascinante tra installazioni visionarie, nuove tecnologie e creatività senza confini, per scoprire il futuro della luce in tutte le sue forme. Non resta che prepararsi a lasciarsi avvolgere da questo spettacolo abbagliante di innovazione e bellezza!