Premio Aurea 2025 luce, innovazione e armonia

La seconda edizione del Premio Aurea celebra progettisti e visioni che uniscono luce, sostenibilità e comfort abitativo

Designer del prodotto industriale, ama analizzare tendenze e soluzioni innovative ed è sempre alla ricerca di idee per rendere unici gli spazi.

Schüco PWS Italia Momento della premiazione sul palco del Premio Aurea 2025

La seconda edizione del Premio Aurea, svoltasi il 10 ottobre a Roma, ha rappresentato un momento di straordinario valore per il mondo dell’architettura contemporanea. L’evento, promosso da Schüco PWS Italia, ha riunito progettisti, partner, designer e figure autorevoli del settore per celebrare l’innovazione responsabile nel costruire, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e al comfort abitativo.

Il Premio Aurea nasce come appuntamento biennale dedicato ai migliori interventi architettonici realizzati in Italia, con l’obiettivo di valorizzare la luce, l’efficienza energetica e l’uso consapevole delle tecnologie in PVC. Elementi che, in questa edizione, hanno trovato una sintesi perfetta nel progetto Casa GB dell’architetto Maria Carmela Perri, vincitrice del Premio Aurea 2025 in collaborazione con il Partner PVC Schüco Metal Pollino di Gianluca Laitano.

Casa GB, vincitrice dell’edizione 2025

Situata a Quattromiglia (CS), Casa GB è stata premiata per la capacità di coniugare i quattro principi cardine della filosofia Schüco – sostenibilità, design, illuminazione e innovazione – in un linguaggio architettonico misurato e contemporaneo. L’edificio si distingue per un’elegante integrazione nel contesto urbano, per la fluidità degli spazi e per il dialogo continuo tra interno ed esterno.

Schüco PWS Italia

Le ampie superfici vetrate e le profonde sporgenze di copertura modulano la luce naturale, migliorando la qualità della vita e del comfort abitativo. Gli infissi in PVC Schüco svolgono un ruolo chiave nel garantire efficienza energetica, isolamento termico e connessione visiva con il paesaggio.

I finalisti e le nuove categorie

Accanto a Perri, il secondo posto è andato all’architetto Omar Simonini (Careddu Simonini Architetti) con Casa D&P, mentre il terzo premio è stato assegnato a Paolo Capece (Paolo Capece Studio) per il progetto 10 Paesaggi, entrambi realizzati in collaborazione con Klass Serramenti, Partner PVC Schüco. I finalisti sono stati selezionati sulla base delle valutazioni di una giuria di esperti e del voto espresso dalla community Aurea.

La Dott.ssa Elena Zagatti, Direttore Marketing e Comunicazione di Schüco PWS Italia e ideatrice del premio, ha sottolineato come Premio Aurea promuova una nuova visione dell’edilizia green, fondata sul comfort, il risparmio energetico e la transizione ecologica del settore: “Il nostro impegno – ha dichiarato – è accompagnare i progettisti verso l’obiettivo comune della neutralità climatica, con soluzioni concrete e innovative.”

Schüco PWS Italia

Quest’anno è stato introdotto anche il Premio Schüco PWS Italia Architettura Pubblica, dedicato agli edifici destinati alla collettività. A vincerlo è stato l’architetto Federico Florena (tiar studio), insieme al Partner F.lli Ramaccioni, per la ricostruzione delle Scuole Carracci di Bologna: un progetto che unisce funzionalità, inclusione e qualità architettonica, restituendo alla città un luogo di formazione accogliente e luminoso.

Voci e riflessioni sull’architettura del futuro

La serata è stata impreziosita dagli interventi di grandi protagonisti dell’architettura e del design. Stefano Boeri, keynote speaker e designer del trofeo, ha parlato di decarbonizzazione, forestazione urbana e città del futuro, ricordando come il suo Bosco Verticale rappresenti un modello vivente di integrazione tra architettura e natura.

Schüco PWS Italia

Piero Lissoni ha invece affascinato il pubblico con una riflessione sulla “filosofia dell’errore”, mentre Elena Salmistraro ha raccontato il ruolo del colore come motore creativo. Il duo Piraccini+Potente Architettura ha chiuso l’evento con un intervento dedicato alle case passive e all’architettura a basso impatto energetico.

Una visione condivisa

Schüco PWS Italia

Attraverso il Premio Aurea, Schüco PWS Italia riafferma la propria missione: sostenere un’architettura capace di coniugare estetica, innovazione e responsabilità ambientale. Una visione che guarda al futuro con fiducia, consapevole che il vero valore del costruire risiede nell’equilibrio tra bellezza, tecnologia e rispetto per l’ambiente.