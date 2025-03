Un tocco pop per una casa green, l’eco design di Paolo Nesi

Fonte: Ufficio stampa Il divano Snaked di Paolo Nesi che si adatta al tuo spazio

Nel campo del design italiano sostenibile, la Paolo Nesi emerge con forza per la sua capacità di innovare senza compromessi. L’approccio dell’azienda, discostandosi dalle semplici mode, unisce creatività, sostenibilità e qualità senza pari. Essi stessi si definiscono “artigiani da sempre”, non limitandosi solo a inserire materiali ecologici nei suoi arredi, ma trasformandoli in un mezzo per veicolare un messaggio di rispetto per l’ambiente.

Grazie all’uso di tessuti ecologici dai colori audaci e vibranti, la Paolo Nesi rompe con gli stereotipi sui materiali sostenibili, spesso confinati a tonalità spente o neutre. Le sue scelte cromatiche sono un invito a riempire gli spazi di vita e personalità, dimostrando che un arredo sostenibile può, e deve, essere anche affascinante.

Tiamo: la poltrona che unisce stile e natura

La poltrona Tiamo è uno dei modelli più rappresentativi di questa filosofia. Linee morbide e colori intensi si uniscono per creare un pezzo che attira lo sguardo ovunque lo si collochi. Tale pezzo è emblematico sia per il suo design, sia per la produzione con materiali di origine naturale, come la gommapiuma lavorata con processi a basso impatto ambientale.

Fonte: Ufficio stampa

Tiamo incarna l’idea che sostenibilità non significhi sacrificare l’appeal visivo: Paolo Nesi dimostra con ogni dettaglio che è possibile e necessario osare per ottenere un risultato di grande impatto.

Il divano Snaked che si adatta al tuo spazio

Oltre all’attenzione per i materiali sostenibili, la Paolo Nesi è rinomata per il suo approccio modulare, che consente ai suoi pezzi di adattarsi alle esigenze e agli spazi contemporanei. Il divano Snaked, ad esempio, è un sistema componibile che permette di variarne la conformazione ogni volta che lo si desidera.

I suoi undici moduli si combinano in un’infinità di configurazioni, ideali per chi ama cambiare e personalizzare l’ambiente. Questo design dinamico rende il divano perfetto per un soggiorno ampio, un giardino o un living più raccolto. Con Snaked, la Paolo Nesi risponde alle esigenze di una vita contemporanea, in cui gli spazi devono essere flessibili e in continua evoluzione, senza mai rinunciare a comfort e stile.

Mistake: l’errore che ha rivoluzionato il design

Un altro esempio notevole è il divano Mistake, nato per una casuale coincidenza: durante la produzione del classico modello Chester, la lavorazione sfumò gradualmente, creando un’asimmetria visiva unica. L’elemento più interessante sono i bottoni a contrasto, che danno vita a fantasie e combinazioni audaci.

Fonte: Ufficio stampa

Grazie a materiali resistenti, come il Dryfeel, l’azienda permette di arredare gli spazi esterni con la stessa cura e coerenza stilistica riservata agli interni, creando un’atmosfera di benessere in continuità con l’ambiente domestico.

Scegliere i prodotti della Paolo Nesi significa adottare una filosofia che va oltre l’arredo. È una dichiarazione di stile e consapevolezza, un impegno verso un futuro in cui il design è al servizio dell’ambiente senza sacrificare la bellezza.

La collezione abbraccia la tematica dell’eco-design con una freschezza visiva e una vivacità cromatica che sfida i preconcetti sui materiali sostenibili. La Paolo Nesi dimostra che la sostenibilità ambientale può convivere con l’estetica e che arredare con consapevolezza non è solo una scelta di stile, ma un gesto di rispetto verso il pianeta. I suoi mobili sono pensati per durare, per arricchire la vita quotidiana e per rendere ogni spazio un riflesso del proprio carattere.