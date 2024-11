Fonte: iStock Come profumare il bucato: i prodotti migliori che devi comprare

Profumati a lungo e con quella sensazione di abiti puliti addosso? Si può fare, grazie ai profumatori per bucato: una piccola coccola da aggiungere alla routine di lavaggio dei propri capi. In commercio ne esistono tantissimi, in formati differenti e con le profumazioni più disparate. Basta scegliere quella preferita e poi procedere con il lavaggio, o con l’asciugatura, come riportato nelle istruzioni.

Il risultato sarà delizioso: i vostri tessuti lasceranno una scia di pulito, che dura per lungo tempo, e vi regaleranno una sensazione di benessere.

I migliori profumatori per bucato che devi avere anche tu, per capi favolosi e a lungo.

I profumatori per bucato che devi avere

Profumo persistente e che dura a lungo, capi favolosi, sempre in ordine: quando si fa il bucato si usano diversi prodotti come detersivi, ammorbidenti, disinfettanti, però può capitare che ciò che laviamo non abbia un odore così evidente di pulito. La soluzione arriva dai profumatori, pensati appositamente per lavare i capi e fare in modo che siano perfetti per tanto tempo.

Tra i profuma biancheria da provare ci sono I Concentrati di Chanteclair che sono stati realizzati con l’obiettivo di assicurare una lunga durata e una freschezza piacevole. Si possono utilizzare in lavatrice e in asciugatrice e si trovano in tante profumazioni differenti: da sali marini e fior di loto, a vaniglia e argan, senza dimenticare orchidea e fico e fiori d’arancio e narciso. Sono perfetti anche per il bucato a mano, in lavatrice va inserito un tappo nella vaschetta dell’ammorbidente e, nell’asciugatrice, va dosato su un panno in cotone che poi sarà inserito nel cestello.

Offerta I Concentrati di Chanteclair Profuma biancheria dal profumo persistente e durevole

Lenor, invece, propone delle perle profumate che regalano ai capi un’esplosione di freschezza, la cui intensità può essere scelta dosando le quantità di prodotto da inserire in lavatrice. Basta inserire le palline direttamente nel cestello vuoto, prima dei capi che si vogliono lavare. Le fragranze sono irresistibili: si va dal risveglio primaverile, a fresh, fino a Dash: basta scegliere la preferita e poi lasciare che agisca sul bucato per un risultato impeccabile.

Offerta Lenor perle per la lavatrice Da inserire direttamente nel cestello per capi impeccabili

Essentia mette in vendita un profumo per bucato con igienizzante per ottenere un doppio risultato: capi che sprigionano una fragranza irresistibile e al tempo stesso puliti in profondità. Realizzati con estratti di oli essenziali naturali, per una profumazione che dura a lungo e la cui intensità promette di aumentare nel caso in cui i tessuti vengano sfregati. Realizzati in Italia, il flacone è green e riciclabile. Se questo non bastasse si trova in fragranze differenti: dal muschio bianco, alla lavanda, fino a talco e vaniglia e cashmere, solo per citarne qualcuno. Va inserito nella vaschetta dell’ammorbidente, oppure in asciugatrice.

Essentia profumo per bucato Realizzato con estratti di oli essenziali

Infine, Horomia è un’essenza profuma bucato, ne bastano poche gocce per un risultato perfetto e durevole: promette di rimanere sui capi fino a 150 giorni, così quando li si prende dal cassetto – magari dopo mesi di inutilizzo – sprigionano ancora una gradevole profumazione. Si può utilizzare nei lavaggi a mano e in lavatrice, ma anche in asciugatrice. Le fragranze sono diverse e molto gradevoli come white, elixir, gold argan e molti altri.

Horomia, essenza profuma bucato Profumazioni durevoli e molto buone per i propri capi

Le confezioni per fare scorta

Per chi desidera fare scorta di prodotti, poi, su Amazon si trovano anche soluzioni pensate appositamente.

Come i sei contenitori di Lenor Unstoppables Lavish, perle da dosare a proprio piacimento per un risultato fenomenale.

Offerta Lenor Unstoppables Lavish Confezione da sei contenitori

Sono sempre sei le bottiglie di Coccolatevi, profumatore bucato che funziona anche per la casa: un prodotto versatile che si può utilizzare sui capi, ma anche su tutte le superfici. In lavatrice o asciugatrice, ma anche diluito in acqua per fare in modo che la casa sprigioni un aroma fantastico. Si trova in diverse fragranze: dal glicine del Giappone all’argan, senza dimenticare muschio bianco, talco e altri.

Profumatore Coccolatevi Per la biancheria ma anche per la casa

Fabuloso, infine, ha pensato a uno spray profumatore per tessuti: lo si trova in confezioni da due e ha lo scopo di rinfrescare i capi grazie allo spruzzo sottile che si diffonde in maniera uniforme. Si può utilizzare su panni bagnati e umidi, ma anche asciutti. Inoltre, è bene sapere che è a base d’acqua e che contiene oli essenziali.

Offerta Fabuloso spray Per profumare e rinfrescare i capi già lavati

Vuoi rimanere aggiornata su tutte le novità e i consigli per la casa? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato.