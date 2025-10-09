Dentro la villa di Taylor Swift a Rhode Island, tra folklore, architettura e nozze da favola

La residenza estiva della popstar è un’icona tra musica, mito e architettura, pronta a diventare il palcoscenico di un nuovo capitolo romantico

IPA La piscina con vista sull’oceano al tramonto aggiunge un tocco scenografico alla proprietà

Immersa tra il mare e il cielo, sulla sommità di Watch Hill, Rhode Island, s’innalza una villa che per molti è già leggenda. Conosciuta un tempo come Holiday House, oggi è la residenza estiva di Taylor Swift: non un semplice rifugio, ma un palcoscenico simbolico che intreccia musica, storia, mito e architettura.

Un’immagine costruita, un’immagine vissuta

Taylor Swift non ha scelto questa casa per caso. La proprietà di Rhode Island è molto più di una villa affacciata sull’oceano: è il cuore di una vera e propria narrazione. La cantante ne ha fatto il fulcro del brano The Last Great American Dynasty, tratto dall’album Folklore (2020), una delle canzoni più narrative e cinematografiche della sua discografia.

Nel testo, Swift racconta la storia di Rebekah Harkness, l’eccentrica ereditiera e filantropa che acquistò la villa negli anni Quaranta. Rebekah, vedova di un magnate del petrolio, trasformò la casa in un luogo di feste leggendarie, tanto da diventare bersaglio di pettegolezzi e giudizi del vicinato. “She was the maddest woman this town had ever seen / Lei era la donna più pazza che questa città avesse mai visto”, canta Swift, con evidente empatia verso quella figura femminile libera, discussa e incompresa.

La canzone, però, si chiude con un ribaltamento ironico: dopo aver raccontato la storia di Harkness, Swift rivela che la nuova “padrona di casa” è lei stessa, “And then it was bought by me / E poi è stata comprata da me”. È un gesto narrativo e simbolico insieme: l’artista eredita non solo la villa, ma anche la reputazione della donna che l’ha preceduta, assumendosi con orgoglio il ruolo di nuova protagonista nel racconto.

Questa residenza ha visto infatti le sue feste del 4 luglio diventare miti del racconto pop: si parla di star come Gigi Hadid, Blake Lively, Ryan Reynolds, Ed Sheeran, Emma Stone, Cara Delevingne e altri amici intimi che partecipano a queste celebrazioni private. Con queste occasioni, la casa si trasforma in set, simbolo, scena pubblica pur restando privata, un elemento fondamentale del “lore” che circonda Taylor.

Architettura della residenza

Questa Holiday House si staglia su una proprietà di circa 5 ettari, con oltre 700 piedi di costa privata che si affacciano su Little Narragansett Bay. Il lotto, posto in cima a una collina, offre viste panoramiche e la collocazione è strategica: è un punto alto, visibile, iconico.

L’edificio stesso è in stile coloniale americano, con facciata bianca classica, ampie balconate, grandi finestre e terrazze. La sua pianta copre circa 1.020 metri quadri.

Al suo interno sono segnalate 8 camere da letto e 10 bagni, con 8 camini che fungono da elementi decorativi e funzionali durante i mesi più freddi. Gli ambienti di rappresentanza comprendono un salone, una sala da pranzo formale e una veranda/sun room con vista mare.

Nel 2025, Taylor avrebbe avviato ampliamenti: un nuovo spazio notte e l’aggiunta di ulteriori bagni, insieme a un restyling della cucina già esistente. Il costo stimato è di circa 1,7 milioni di dollari per i lavori autorizzati.

Ambienti scenografici

Immagina un corridoio che apre su panorami marini, stanze inondate di luce che filtra da ampie finestre, terrazze affacciate sulla scogliera, giardini curati che delimitano la proprietà in un equilibrio tra natura e architettura.

La posizione su scogliera aggiunge drammaticità: le pareti diventano quinte, il paesaggio esterno è parte del set. La geometria della casa dialoga con l’orizzonte, le linee orizzontali e verticali si stemperano nel panorama marino.

Il sogno di nozze? Tra gossip e suggestione

Non manca la voce che questa incredibile residenza possa essere il luogo scelto per il matrimonio di Taylor Swift con Travis Kelce.

Secondo quanto dichiarato dalla cantante stessa, la proposta di matrimonio è avvenuta in un contesto romantico e ben pianificato: Travis avrebbe trasformato il retro del proprio giardino in un allestimento floreale fiabesco e le avrebbe chiesto la mano subito dopo che lei ha annunciato sul podcast di lui l’uscita del suo ultimo lavoro discografico The Life Of A Showgirl.

Le foto condivise su Instagram mostrano eleganti composizioni floreali con rose, glicini e strutture ad arco che incorniciano la scena del gesto. Alcuni media riportano che i lavori di ampliamento siano parte del progetto per ospitare un evento in grande stile.

Se fosse vero, il matrimonio sancirebbe l’evoluzione definitiva della casa: da scenario narrativo a “palcoscenico reale della vita privata”.

Se il matrimonio si tenesse lì, sarebbe l’atto finale di un racconto che la stessa Swift ha scritto: una casa che è già protagonista delle sue canzoni, un luogo che collega la memoria storica con la sua biografia. Non più soltanto ambientazione, ma una cornice perfetta per la propria storia d’amore.