L’incredibile casa con spa e piscina sotterranee che sembra un’astronave

Di case strane al mondo ce ne sono parecchie, così come ville lussuose che vorremmo vedere almeno una volta nella vita. Ma ci sono anche delle case che in apparenza sono piuttosto semplici e, invece, nascondono delle piccole meraviglie, delle chicche di design da non perdere. Come questo edificio in Ohio, negli Stati Uniti, precisamente a Upper Arlington, con una spa e piscina sotterranee che ricordano vagamente una navicella spaziale. Ve la raccontiamo.

La casa in Ohio che sembra un’astronave

Siamo a Upper Arlington, in Ohio, nella Contea di Franklin. una popolazione di poco più di 36mila abitanti. Qui il boom edilizio del secondo dopoguerra si nota soprattutto nelle case del centro, nei quartieri residenziali. Dalle case in stile ranch, però, la città si è espansa sempre di più, fino a nascondere delle chicche imperdibili. Come questa casa di famiglia che è stata costruita nel 1978 ed è diventata virale dopo il rinnovamento.

Le modifiche che sono state apportate nel corso del tempo hanno profondamente cambiato l’edificio, che è alla fine abbastanza recente, ma la piscina è a dir poco imperdibile. L’annuncio è diventato virale in pochissimo tempo, a dire il vero: questa proprietà unica quanto stravagante è diventata famosa su Instagram per la piscina sotterranea che ricorda (davvero molto) un’astronave. Il prezzo della casa? Stellare, ovviamente: 2,495 milioni di dollari.

I dettagli della casa che sembra un’astronave

A prima vista sembra quasi una normalissima casa dell’Ohio. Nulla di particolarmente speciale, sebbene gli esterni siano ben curati e molto ben tenuti. Poi, camminando per la proprietà, ci si imbatte in alcuni lucernari in vetro: di sera, quando le luci si spengono, ecco che il blu suggestivo scalda l’atmosfera e invita i presenti a un tuffo. Ma non un tuffo qualsiasi, perché per accedere alla piscina bisogna scendere nei sotterranei.

Il giardino è piuttosto ampio, ma è quello che si nasconde al di sotto che promette il massimo del relax e del benessere: una piscina di acqua salata di progettazione austriaca. Un vero e proprio dettaglio luxury che fa crescere il valore della proprietà e che l’ha resa tanto intrigante agli occhi degli utenti su Instagram, ma anche agli occhi di chi sta valutando di comprare casa in Ohio.

Spa e piscina di acqua salata sotterranee

La Spa è nascosta proprio nella parte posteriore della casa: i lucernari in vetro che abbiamo menzionato prima sono incastonati nel pavimento del giardino. Tra l’altro lo stile della piscina di acqua salata è futuristico: molto asciutto, essenziale, con le pareti bianche e arrotondate, che smorzano l’eccessivo candore. Ma la vera chicca sta per arrivare: fare un tuffo vista cielo mentre si è al coperto è davvero un’occasione imperdibile.

Il design è molto particolare, anzi, eccentrico: di notte, la piscina cambia colore, quindi si passa dal blu scuro al verde acceso, quasi brillante. Il plus? Nella zona piscina sono presenti dei tavolini, poltrone e sedie dove riposarsi dopo aver nuotato. Di certo è il cuore della casa, quel dettaglio che fa lievitare inevitabilmente i costi. Ma è anche un’idea particolare: pur vantando una superficie sconfinata, i proprietari hanno deciso di investire in un progetto alternativo. Futuristico, per l’appunto.

Le caratteristiche dello stile futuristico

Cosa ha di tanto particolare lo stile futuristico? Il resto della casa non è per nulla simile alla piscina sotterranea, anzi: gioca tra elementi classici e moderni, rievocando comunque uno spazio molto familiare dove ci si può ritrovare con i propri affetti. Ma la piscina sotterranea si allontana dalle geometrie rigide, dalle forme classiche, per prediligere delle linee molto più curve, sinuose e aerodinamiche, che sono ispirate proprio dal movimento e dalla velocità. Le forme di questo stile sovente ricordano infatti i mezzi di trasporto: in questo caso una navicella spaziale.

Allo stesso tempo, ricordiamo che le caratteristiche dello stile futuristico vengono rispettate nella sua totalità: materiali innovativi e tecnologici, colori metallici. La palette cromatica è dominata dai toni freddi e lucenti (non a caso, infatti, abbiamo menzionato il verde brillante, ma anche quel blu acceso che trasmette subito una sensazione di profonda calma). L’illuminazione è ad effetto, molto avveniristica, un minimalismo funzionale che ovviamente è diventato virale. Non dimentichiamo che lo stile futuristico si rifà molto sullo spazio e sul futuro, quindi molti elementi provengono proprio dal mondo fantascientifico, con dettagli fluttuanti e ambienti ultramoderni che richiamano scenari futuristici e visionari. Tra le case famose, ricordiamo la casa futurista con vista sul Louvre di Karl Lagerfeld e Casa Balla.

Gli interni della casa

Abbiamo ampiamente parlato della piscina sotterranea, di questa spa alternativa della casa in Ohio, ma come sono gli interni? Non così particolari e d’effetto, ma comunque ricalcano lo stile principale, quindi lussuoso. La cucina è piuttosto ampia, con mobili in legno che danno quell’effetto accogliente che risulta imbattibile. Le venature, l’autenticità del materiale: la cucina risulta molto equilibrata in sé, con cappa con rifiniture di classe e l’ampio bancone al centro della stanza, dove è presente il lavandino e le sedie per un pranzo al volo.

Alla cucina si aggiungono anche un soggiorno con camino in pietra, una cantina e persino un’altra cucina attrezzata di tutto. Non manca una palestra per chi ama allenarsi, completa di ogni attrezzatura. La camera padronale si trova al primo piano, e sono presenti un guardaroba personalizzato, oltre a un angolo bar, per bere qualcosa prima di uscire, o per concedersi un momento di relax insieme agli amici e ai parenti.

Il costo di questa meraviglia? Alto, ma non proibitivo a dire il vero, considerando che molte ville costano davvero un occhio della testa: 2.495.000 milioni di dollari. All’esterno, in ogni caso, è presente anche un garage che può ospitare fino a 3 auto. Una casa davvero particolare, nulla da dire: gli stili sono mixati anche molto bene, e non risultano eccessivi.