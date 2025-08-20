La cantina di vini bestseller ora costa pochissimo e ti svolterà gli aperitivi in casa (arredando il tuo salotto)

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos Donna beve vino

La cantina di vini più venduta di Amazon è ciò che ti serviva per arredare il tuo salotto (e non solo) con un pezzo di design, ma anche organizzare favolosi aperitivi. Amatissima dagli utenti ora questa cantina si trova online in sconto.

Di design, è caratterizzata da una porta a doppio vetro elegantissima che permette di ammirare le bottiglie, proteggendole al tempo stesso dall’azione dei raggi UV. La luce LED all’interno garantisce una visibilità ottimale, senza bisogno di aprire la porta, modificando la delicatissima temperatura all’interno. Il compressore di alta qualità, consente di mantenere le vibrazioni al minimo, riducendo anche la rumorosità, per una conservazione perfetta. I ripiani in legno inoltre aiutano ad assorbire le vibrazioni, conservando le proprietà organolettiche del vino.

Non solo, grazie al controllo elettronico è possibile accendere oppure spegnere la cantina dei vini con pochi tocchi, selezionando dei programmi specifici e con temperature dedicate per il rosso, il bianco, il vino frizzante o lo spumante, ma anche per conservare bottiglie miste. Chi vuole inoltre può impostare la temperatura preferita fra i 7 e i 18 gradi.

Il costo? Meno di 150 euro con uno sconto del 35% per una cantina di vini che è un pezzo di design.

Offerta Candy Divino - cantina per vini Cantina di design per conservare sino a 21 bottiglie

Come conservare il vino in casa (arredando)

Il bello della cantinetta del vino in casa è che ti permetterà di goderti un buon bicchiere insieme ai tuoi amici, organizzando favolosi aperitivi in cui degustare ottimo vino. Posizionando questa cantina intelligente in salotto, inoltre, contribuirai ad arredare lo spazio, trasformandolo in un angolo elegante, in cui bere un calice mentre si chiacchiera, si legge un libro o si mangia qualcosa di buono.

Luci led, dettagli in legno e finiture nere, infatti, rendono questa cantina per il vino un oggetto di design eccezionale. Quella di Candy è fra i bestseller di Amazon, amatissima dagli utenti che l’hanno acquistata, provata e amata. E, dopo aver comprato la tua cantinetta scontata, non ti resterà che arredarla.

Il modo migliore per riuscire ad organizzare una cantina di vini è quello di mettere in risalto la varietà, ma anche seguire il gusto personale. Fra i vini rossi che non dovrebbero mai mancare in una cantina di vini ci sono i classici piemontesi, come il Dolcetto, il Barolo o il Barbera. Largo spazio pure ai vini toscani pregiati come il Brunello, il Montepulciano e il Chianti. Non dimenticare poi l’Amarone veneto il Primitivo pugliese, il Pinot Nero Altoatesino, il Cabernet, l’Aglianico e i vini vulcanici.

Adori i vini bianchi? Allora metti nella cantina dei vini fermi classici come il Lugana, il Verdicchio, il Gavi, il Greco di Tufo o il Vermentino. Prova poi i vini aromatici come il Gewürztraminer e le Malvasie. Fra gli spumanti il Prosecco è d’obbligo, meglio se con il metodo Charmat. Concludi con i vini passiti, fra cui troviamo il Recioto, lo Sciacchetrà, il Passito di Pantelleria e il Picolit.

