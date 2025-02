Butter, la tonalità giallo burro è il colore del 2025 per la cucina

Butter è il colore dell'anno 2025 per KitchenAid. La tonalità giallo burro che unisce passato e presente, creando un'atmosfera di dolce nostalgia

Fonte: Ufficio stampa - KitchenAid Butter, il colore dell'anno secondo KitchenAid

Il colore dell’anno 2025 è Butter, una tonalità avvolgente di giallo burro che evoca il calore di una cucina familiare, il profumo di ricette fatte in casa e il ricordo dei giochi d’infanzia, creando un’atmosfera di dolce nostalgia. Come il primo morso di pane e burro preparato dalla nonna, questo colore abbraccia l’anima con la sua calda morbidezza e trasmette un senso di accoglienza e serenità.

Butter, il colore dell’anno in cucina

A decretare Butter il colore del 2025 è KitchenAid, il brand che dal 1919, quando è uscito il primo robot, offre tutte le soluzioni per una cucina ben attrezzata: dai piccoli elettrodomestici a pentole e utensili, passando per frigoriferi e cantine refrigeranti.

Butter è il colore che si ispira alla semplicità dei momenti condivisi e alla purezza delle emozioni che uniscono passato e presente. Un invito a riscoprire il piacere di creare insieme, riportando alla luce sensazioni autentiche e senza tempo. Sin dal 1955 KitchenAid celebra il potere del colore per ispirare la creatività. Quest’anno, con Butter, abbraccia il tema della nostalgia, invitandoci a rivivere quei momenti in cui la cucina era il cuore della casa e delle emozioni condivise.

Più delicato del giallo sole, Butter resta una tonalità calda e avvolgente che emana sensazioni positive di dinamismo, comfort e ottimismo nello stesso tempo. Dunque, è un colore perfetto per la cucina, un ambiente dedicato ai momenti in famiglia dove condividere insieme le esperienze della giornata durante i pasti o dove preparare prelibatezze a chi vogliamo bene.

Butter, un omaggio ai ricordi che ci uniscono

La Planetaria Artisan in versione Butter è simbolo di tradizione e creatività. Con il suo motore potente e silenzioso e la robusta struttura in metallo, garantisce prestazioni eccezionali e durata nel tempo. La finitura satinata regala una gradevole sensazione di morbidezza al tatto, mentre il suo design

iconico, frutto di un’esperienza di oltre 100 anni, si integra perfettamente in ogni ambiente.

La planetaria è dotata di una ciotola da 4,7 litri con manico ergonomico e di accessori versatili, come il gancio impastatore e le diverse fruste, pensati per rendere ogni preparazione facile e piacevole.

Se Butter è il colore del 2025 per la cucina, Amethyst Shadow è quello per il design. Mentre il colore Pantone di quest’anno è il Mocha Mousse.