Bianco, come utilizzarlo per arredare la camera da letto e tutte le sue sfumature

Come usare il bianco per arredare la camera da letto: idee di stile, sfumature e consigli per creare un'oasi di relax

Fonte: iStock Camera da letto

Una camera da letto bianca è la massima espressione di pulizia e ordine, ma soprattutto di tranquillità: il bianco è un colore semplice quanto complesso, che inoltre presenta molteplici sfumature e che possiamo usare per arredare la camera da letto in modo sorprendente. La scelta cromatica non risulta affatto noiosa ma, al contrario, diventa spesso un’esigenza, soprattutto nel momento in cui l’ambiente non presenta molta luce. Vediamo quindi come usare il bianco per arredare la camera da letto e quali sono le sfumature più originali per un risultato elegante e che esprima carattere e personalità.

Perché usare il bianco per arredare la camera da letto?

Tra i tanti colori che possiamo usare per arredare la camera da letto, notoriamente uno degli ambienti più importanti della casa, dove desideriamo rilassarci e trovare la nostra oasi, il bianco risulta una scelta eccellente. In parte perché la sua resa cromatica consente di aumentare la luminosità, quindi in una camera da letto piccola o ben poco illuminata è la soluzione principale.

Ma anche e soprattutto perché riesce a comunicare un profondo senso di pace. Il bianco è un colore associato alla purezza, e naturalmente abbiamo l’opportunità di sfruttare tutte le sue sfumature per ottenere l’effetto desiderato. Dunque, come visto, ci troviamo di fronte a un colore che emana una sensazione di calma, di ordine e di armonia: i colori chiari presentano un effetto calmante sulla mente, riducono lo stress e aiutano persino a dormire meglio. Inoltre, il bianco rende lo spazio più luminoso e arioso ed è estremamente versatile, come vedremo a breve, affrontando gli stili principali con cui arredare la camera da letto bianca.

Camera da letto bianca, gli stili più diffusi

Questo colore è un classico senza tempo che, come abbiamo visto, è estremamente versatile e quindi possiamo declinarlo a seconda dello stile che ci piace di più. Iniziamo dal grande classico, molto in voga qualche anno fa ma amato da tutti coloro che detestano il disordine e il caos: lo stile minimalista. In questo caso parliamo di una camera da letto dall’aspetto pulito e ordinato, dove vengono prediletti arredi dalle linee semplici, mobili essenziali e pochi elementi decorativi.

Possiamo scegliere un armadio con ante lisce senza maniglie e con finitura lucida, oltre a un letto in metallo o in legno bianco opaco: per ottenere un maggiore contrasto suggeriamo di puntare su tessili con texture delicate o coperte monocromatiche, anche di un colore diverso rispetto al bianco. Essenziali sono poi le pareti, che andrebbero arricchite con quadri astratti e con specchi di grandi dimensioni senza cornice, evitando di appesantire l’ambiente.

Estremamente chic è lo stile scandinavo: il bianco è uno dei colori protagonisti insieme alle tonalità più calde, per alternare l’effetto. Suggeriamo di puntare sui materiali naturali e sui dettagli accoglienti: in questo caso immaginiamo una camera da letto con pareti bianche e mobili in legno chiaro, comodini in rovere o frassino e un tappeto morbido in lana o cotone. Se desideriamo dare un tocco di freschezza alla camera, aggiungiamo delle piante d’appartamento.

Per chi invece è molto più romantico, lo shabby chic consente di arredare una camera da letto bianca dall’aspetto vintage, quasi vissuta. Osiamo con un letto in ferro battuto, comodini e cassettiere con finiture consumate, abbinando tessili come tende e cuscini dai motivi floreali o vegetali, oltre che ricami delicati. La stanza risulta ancor più bella se vengono usati elementi decorativi come candele profumate, vasi di fiori freschi e cornici decorative.

Naturalmente, queste sono solo alcune delle idee che possiamo sfruttare: nulla ci vieta di osare un po’ di più o magari di realizzare una camera da letto bianca in stile contemporaneo, mescolando lo stile moderno a quello classico. Un aspetto molto importante che vogliamo sottolineare è che, proprio in virtù della sua versatilità, possiamo abbinarlo a una moltitudine di stili, incluso il New Classic. Invitiamo a non rinunciare al proprio stile del cuore ma anzi a mescolare vari elementi per trovare la soluzione migliore.

Come bilanciare il bianco?

Diventa poi assolutamente imprescindibile saper bilanciare il bianco, ovvero: questo colore viene spesso definito quasi banale, o in alcuni casi può sembrare eccessivamente predominante. La soluzione indicata è quella di alternare, non solo dal punto di vista delle tonalità, ma anche per quanto riguarda texture e materiali: per esempio, abbiamo consigliato prima di optare per l’effetto botanical, grazie alla possibilità di inserire delle piante nell’ambiente. Il verde contrasta con il bianco per un effetto elegante e mai eccessivo.

Bianco, le sfumature chic e trendy per la camera da letto

Il bianco è di fatto un colore acromatico, quindi è senza tinta ma presenta una luminosità intensa. Considerato per eccellenza l’opposto del nero, non facciamo l’errore di considerarlo monotono, soprattutto perché il potere delle sfumature del bianco è infinito. Spaziano infatti dal bianco ottico e brillante alle tonalità più calde, come il bianco panna, ideale per una un’atmosfera molto più accogliente e tradizionale. Non dimentichiamo il bianco ghiaccio, che invece si sposa alla perfezione negli ambienti più moderni e minimal, dove si desidera ottenere un tocco elegante, fresco e persino sofisticato.

Il bianco neve è tra le sfumature più apprezzate: riesce a trasformare completamente la camera da letto, con una nota energica da non sottovalutare. Come non citare il bianco avorio, probabilmente la sfumatura più preziosa, ma soprattutto una tonalità maggiormente calda, che risulta estremamente naturale.

Questo colore, che non è affatto di ripiego, deve essere scelto seguendo alcune indicazioni: per esempio, se dobbiamo arredare una camera da letto esposta a nord, prediligiamo un bianco più caldo, anziché quello declinato nelle sfumature neve o ghiaccio. Il bianco puro o freddo si abbina meglio negli ambienti con molta luce naturale. Dobbiamo poi pensare all’atmosfera che desideriamo creare: per un ambiente rilassante e caldo, è bene propendere per un bianco con sottotono giallo o beige, come il bianco burro o panna. Ci sono poi le cosiddette tonalità neutre, in cui rientrano il bianco latte o il bianco perla: in tal caso non parliamo di sfumature eccessivamente intense, per chi desidera un arredo più sofisticato.