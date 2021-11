L’attenzione nei confronti del pianeta è sempre maggiore per quanto riguarda non solo l’edilizia, ma addirittura l’architettura stessa degli edifici. Sono sempre di più i progetti che inseriscono case, palazzi, centri commerciali e perfino ospedali all’interno di contesti che si amalgamano letteralmente alla natura e si stanno diffondendo un po’ in tutto il mondo. Ovviamente si tratta di edifici futuristici, che purtroppo non sono così diffusi e che sono piccoli, se pensiamo a quanti siamo noi sul pianeta. Mi piace confidare, però, nel fatto che sempre di più si cerchi di rendere strutture come queste più accessibili anche alle masse: vivere bene e nel verde dovrebbe essere un diritto di tutti.

Architettura green, le costruzioni che fanno bene all’ambiente: in Europa

In Europa abbiamo alcuni degli esempi più belli di questo nuovo modo di costruire, partendo dalla nostra Milano e finendo con l’Austria e la Germania.

Il Bosco Verticale dello Studio Boeri a Milano

Il Bosco Verticale, che si trova nella zona di Porta Nuova a Milano, è un complesso formato da due costruzioni inaugurate nel 2014. Questi grattacieli sono unici perché inglobano nella loro struttura più di duemila specie arboree, tra arbusti e alberi ad alto fusto. Queste costruzioni fanno parte di un progetto di riforestazione della città di Milano, il cui obiettivo è non solo quello di aumentare la vegetazione, ma anche la fauna che la popola e di mitigare il microclima.

Il Kö-Bogen a Düsseldorf

Questo edificio è un centro commerciale in cui esistono negozi, ma anche spazi ricreativi, ricoperto da 8 chilometri di siepi di carpino. Immaginatelo man mano che cambiano le stagioni: il colpo d’occhio della natura che cambia dev’essere qualcosa di meraviglioso.

“The Farmhouse” dello Studio Precht

Questa costruzione ideata dallo studio austriaco Precht è pensata per poter ospitare una comunità di agricoltori “in verticale”. Vi potranno stare infatti frutteti, abitazioni, orti e giardini: un esempio perfetto di agricoltura a chilometri zero!

Architettura green, le costruzioni che fanno bene all’ambiente: in Asia e Australia

A Singapore, Brisbane e Shanghai sorgono alcuni complessi davvero innovativi e dal design incredibile, alcuni dei quali ancora in fase di progettazione, ma che saranno inaugurati nei prossimi anni.

Il complesso “1000 trees” a Shanghai

Si tratta di un complesso futuristico nel quartiere artistico di Shanghai, affacciato sul fiume, in cui gli alberi sono stati piantati in nelle colonne portanti, trasformate in fioriere. Il nome richiama quello della struttura “Milles Arbres” a Parigi, di prossima costruzione, in cui si troveranno uffici, asili, e perfino un’area wellness.

La Urban Forest a Brisbane

Anche questo è un progetto che vedrà la luce nei prossimi due anni e che ha alla base un’idea simile a quella degli edifici 1000 trees e Milles Arbres. Quello che lo contraddistingue è che, sul tetto, ospiterà una fattoria solare e un sistema di riciclo dell’acqua sia per irrigare il verde che per essere destinata alle abitazioni.

Il condominio Eden a Singapore

Si tratta di un grattacielo davvero pensato davvero in modo paradisiaco. A Singapore, dove l’uso dell’aria condizionata è indispensabile e attivo praticamente tutto l’anno, questa struttura ha invece alla sua base un giardino tropicale che ne sostituisce l’uso. In più, ogni appartamento viene schermato da enormi balconi a forma di conchiglia, ciascuno dei quali ospita una piccola oasi.

Il complesso di South Beach a Singapore

Quella che vedete sotto è la zona pedonale del complesso di South Beach di Singapore, sviluppato dalla City Developments Ltd. Gli isolati in cui s trovato appartamenti e uffici sono stati disegnati in modo tale da adattare la struttura alla natura che la circonda. Il soffitto a baldacchino si arriccia in un’onda di acciaio e alluminio lunga 280 metri, che corre lungo tutta la lunghezza della struttura, ed è stata disegnata per incanalare i venti in modo che funzionino come aria condizionata per i ristoranti e i bar che sorgono al suo interno.