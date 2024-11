Amethyst Shadow, è il colore dell’anno 2025 nel design

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Amethyst Shadow è il colore dell’anno 2025 per Sigma Coatings, brand di PPG Architectural Coatings Italy. Si tratta di un colore magico per la sua qualità camaleontica, a volte appare viola e altre volte ricorda il bordeaux, e che racchiude le proprietà calmanti del blu ma anche il calore e la passione del rosso.

Amethyst Shadow PPG1046-7, il colore dell’anno 2025 per Sigma Coatings

Amethyst Shadow PPG1046-7 è infatti una tinta capace di cambiare grazie alle condizioni della luce. Nelle stanze ben illuminate, infatti, il colore appare chiaro e opaco, mentre negli spazi più scuri assume una tonalità profonda, quasi prugna.

La sua versatilità lo rende inoltre applicabile a tutti i temi di design proprio perché può assumere valore e connotazioni differenti in base a ciò a cui viene accostato. Se utilizzato tono su tono, insieme a mobili e accessori per la casa in una tonalità simile, è capace di creare un’atmosfera raccolta e incantevole.

Abbinato invece a colori neutri, più chiari, conferisce un tocco semplice, ma allo stesso tempo elegante: il colore perfetto per rendere gli ambienti domestici accoglienti. Amethyst Shadow crea spazi che trasmettono pace e un senso di familiarità, ad esempio in camera da letto può favorire un buon sonno, essenziale per il benessere quotidiano.

Amethyst Shadow, il colore della calma e di un’atmosfera incantevole

Amethyst Shadow racchiude proprio questo senso di calma e rigenerazione. Amethyst, ossia Ametista, questo termine deriva dalla mitologia greca. Ametista infatti era una ninfa di cui si era invaghito Bacco, dio dell’ebrezza. Per sfuggirgli la ninfa chiede aiuto alla dea Diana che la trasforma in un cristallo chiaro. Allora Bacco, infuriato, getta la sua coppa colma di vino sulla pietra che così prende quel particolare colore. Ma proprio il mito ci indica le caratteristiche di questa tinta che rigenera, respingendo le ubriacature.

Sigma Coatings ha istituito Amethyst Shadow come colore dell’anno attraverso studi e ricerche che coinvolgono il mondo e la società che ci circonda.

Il 2024 è stato un anno di grandi cambiamenti: dalla rivoluzione ultradigitale, alle crisi climatiche fino ad arrivare alle condizioni geo-politiche mondiali. È proprio da questo senso continuo di movimento e cambiamento, quasi frenetico, che nascono anche le riflessioni sui temi del design. Da qui la scelta di Sigma Coatings di assumere come nuovo concetto chiave quello di Kinetic che prende il posto di Limitless, protagonista del 2024.

Kinetic significa “che deriva dal movimento, che richiede movimento per ottenere degli effetti”. Oggi il movimento, che può significare adattamento, apprendimento, è una necessità nell’epoca in cui ci troviamo, quasi un obbligo. Partendo dall’idea che il colore è un percorso che genera movimento, l’approdo per la tinta del 2025 è Amethyst Shadow.

Le 4 palette protagoniste del 2025

Extra Celestial: rappresenta un’estetica del design che incarna colori, materiali e finiture in linea con la ricerca e il ritrovamento di una fiducia interiore e di una nuova spiritualità personale. La palette, con i chiari contrasti tra tonalità scure e chiare e la varietà di toni blu e viola, è un esplicito riferimento all’universo cosmico proprio perché rappresenta l’espansione illimitata del proprio potenziale. Qui il colore dell’anno si innesta con eleganza, sicurezza ed equilibrio per offrire una nota di lusso e ricercatezza.

Bio-Fuse: offre uno sguardo sul mondo futuro in cui i progressi scientifici salvaguardano le persone e il pianeta. Rappresenta un’estetica del design che unisce innovazione e sostenibilità. In questa palette la relazione tra uomo, natura e scienza è quasi simbiotica e la collezione si presenta come un ibrido di colori rilassanti, quasi insoliti.

Art-I-ficial: è la palette che abbandona gli approcci convenzionali e rappresenta un’estetica del design che abbraccia la diversità e l’individualità. Realtà, fantasia e finzione si mescolano con la capacità di discernere ciò che è reale da ciò che non lo è.

Earth & Archive: qui i temi della natura si fondono con quelli del lusso che si connette così alla

salvaguardia del pianeta e alle pratiche eco-consapevoli. Questa palette rappresenta un’estetica del design che incoraggia il consumo responsabile e la consapevolezza ambientale.

Le 4 palette 2025 sono concepite con l’intento di tradursi in ispirazioni e suggestioni applicabili al mondo della progettazione. In quest’ottica, vanno necessariamente abbinate alla scelta consapevole di un prodotto funzionale agli spazi in cui verranno applicate.