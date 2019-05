Dieta, le migliori della settimana dal 29 aprile al 5 maggio

editato in: da

Ogni settimana che passa è una in meno all’inizio dell’estate, dove finalmente potremo scoprire i nostri corpi, goderci i raggi del sole e i primi tuffi in piscina. Se avete avuto, durante le stagioni più fredde, uno stile di vita improntato sul benessere sarete fiere del lavoro fatto. Se, come capita a molte, il vostro organismo si è impigrito e vi sentite fuori forma è giunta l’ora di provare un regime alimentare sgonfiante che possa darvi la spinta per arrivare all’estate felici e in salute.

Sono tantissime le diete da provare proprio per soddisfare i gusti e le esigenze di tutti. Non siamo tutti uguali e ognuno di noi deve impegnarsi a trovare il percorso perfetto e soddisfacente per iniziare a perseguire uno stile di vita sano.

La dieta plank, ad esempio, è perfetta per chi ama il caffè e gli alimenti proteici. Si tratta di un regime alimentare “drastico” di sole due settimane, non di più, perché manca di carboidrati e fibre. La cosa più particolare di questa dieta è senza dubbio la caffeina, che stimola il nostro metabolismo e la possibilità di una cena libera la domenica sera, uno sgarro utile a non mollare la presa.

Per chi invece non riesce a rinunciare al gusto, c’è la dieta giapponese che promette di perdere fino a 4 chili in poco tempo sgonfiando la pancia e aumentando la nostra bellezza. In Giappone, uno dei paesi con il minor tasso di obesità, si consuma pochissima carne e carboidrati e molto pesce, riso e verdure. Prendiamo esempio da loro e iniziamo a volerci bene sia dentro che fuori.

Se il vostro problema è la pancia gonfia, vi proponiamo la dieta idrica che consente di perdere peso grazie a uno speciale menù “solo liquidi”, da consumare una volta a settimana. Un modo non troppo invasivo, per idratare il nostro corpo e ridurre la ritenzione idrica e la cellulite.

Per chi soffre, soprattutto in questo periodo, di forti allergie c’è una dieta speciale che, attraverso la tavola, riesce a migliorare la salute della persona facendola, al tempo stesso, tornare in forma. I protagonisti di questo regime sono i cereali integrali e le fibre in generale utili a eliminare le tossine. Per contrastare l’instamina, invece, bisogna consumare alimenti ricchi di vitamina C come gli agrumi.

Se, invece, siete amanti della naturalità e della frutta e verdura di stagione possiamo proporvi la dieta di maggio, da preparare direttamente dal vostro fruttivendolo di fiducia! Via libera a tutto ciò che è disponibile e maturo in questo periodo: gli asparagi per il loro potere diuretico, i piselli per combattere la stanchezza e le fragole per accelerare il metabolismo.

Per chi non ha paura di digiunare, c’è la dieta 5:2 che, attraverso il digiuno a due giorni alterni, regola il nostro metabolismo e lo “allena” a bruciare di più. L’importante, come in tutte le diete, è farsi seguire da un medico o da un nutrizionista prima di iniziare per evitare spiacevoli effetti collaterali.

Gli amanti dei sapori del mare, invece, ameranno questa dieta dove è possibile perdere fino a 5 chili mangiando tutti i tipi di pesce. Varia e gustosa, è perfetta per fare il pieno di benessere e, grazie agli Omega 3, contrasta il colesterolo e accende il metabolismo. La cosa più bella? Le porzioni, che possono essere abbondanti grazie al basso contenuto calorico.

Per chi in estate non rinuncia mai all’abbronzatura dorata, c’è la dieta del sole che, grazie all’idratazione del corpo e all’eliminazione delle tossine in eccesso ci fa avere una pelle stupenda pronta per abbronzarsi. Protagonisti di questa dieta il pesce azzurro, le acque aromatizzate detox con zenzero e limone e i probiotici come il kefir.

Ultima, ma non meno importante: la dieta della mortadella. Si, abbiamo sempre pensato che questo salume potesse essere dannoso per la nostra linea ma, in realtà, ha lo stesso valore di colesterolo della carne bianca che da sempre i nutrizionisti ci consigliano. Con moderazione, ovviamente, ma un buon panino con la mortadella può essere un pasto sano e salutare. Scegliete sempre quella senza polifosfati aggiunti, mi raccomando.

Insomma, abbiamo tantissimi metodi per sgonfiarci e perdere i chili di troppo in vista dell’estate, siete pronte per iniziare a vivere in modo più sano? Farà bene a voi e al vostro corpo.