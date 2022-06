Back in shape: lezione 1

In questo primo allenamento del corso da 8 lezioni per tornare in forma, lavoriamo su tutto il corpo con un allenamento total body.

Attrezzi

Tappetino

Due manubri da 2 o 3 kg

Esercizi

3×30” Jumping jack + 30” recupero

1’recupero

2×30” affondi dietro (Curtsy lunge) + 30” recupero

1’recupero (slanci alternate braccia tese andando sulle punte dei piedi + circonduzioni spalle)

3×30” high plank + Shoulder taps + 30” recupero

1 recupero

(1×20) + (1×16) squat + chiusura alternata gomiti + 30” recupero

1’ recupero

3×30” plank + 30” recupero

1’ recupero

2×20 ponte glutei + 30’’ recupero

+1’ recupero

2x(15+15) addominali obliqui + 1’recupero

1’recupero finale

Esercizi finali sulla respirazione utilizzando il diaframma

di Luana Negrini, Preparatore fisico